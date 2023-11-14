На прошлой неделе Сильвия Ильвес обратилась к подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь найти скрипку ее сына. «7-летний Кристофер забыл свой футляр для скрипки в трамвае», - объявила она. Виолончелистка переживала, ведь если она не найдет инструмент, то ей придется платить за него школе. Хотя потерянная скрипка до сих пор не найдена, благодаря помощи неравнодушных людей Ильвес получила целых две новые скрипки взамен старой, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Сильвия Ильвес искренне благодарна: сын, потерявший скрипку, с помощью неравнодушных людей получил новый инструмент
На прошлой неделе виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в социальных сетях, что 8 ноября ее 7-летний сын Кристофер забыл свой маленький черный футляр для скрипки в трамвае №2. Ильвес обратилась в центр забытых в трамваях вещей, но ей ответили, что ни одного футляра со скрипкой туда не привозили. «На милом черном футляре есть надпись Cristopher Maximilian, но, к сожалению, нет номера телефона», - сказала Ильвес, добавив, что ребенок очень расстроился из-за потери скрипки. «Он вообще крайне ответственно относится к своим обязанностям, и его печалит сложившаяся ситуация».
Хотя пропавшая скрипка до сих пор не найдена, у Кристофера есть повод для радости: он получил в подарок новую скрипку и теперь может с удовольствием продолжать заниматься. Сильвия Ильвес очень благодарна за то, что ее публикацией в Facebook поделилось так много людей и что нашлись даже два благотворителя, которые решили пожертвовать свои скрипки. «Мы передадим одну из скрипок в школу в качестве компенсации за потерянную», - говорит Ильвес.
«Ребенок получил новую скрипку благодаря тысячам людей, которые поделились этой публикацией», - рассказывает Сильвия порталу Elu24. «Благодаря двум скрипкам ребенку не придется носить скрипку из школы домой и обратно. В школе он занимается с одной скрипкой, а дома - с другой. Обе скрипки нуждаются в небольшом уходе, я закажу новые мостики для обеих скрипок, но пока ребенок использует мягкую мочалку вместо опорного мостика, что вполне устраивает», - говорит Ильвес. «Когда Кристофер перерастет скрипку, мы обязательно найдем для инструмента нового владельца», - обещает она.
«У меня просто нет слов, я так благодарна», - говорит Ильвес.