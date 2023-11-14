ВИДЕО ⟩ Сильвия Ильвес искренне благодарна: сын, потерявший скрипку, с помощью неравнодушных людей получил новый инструмент

На прошлой неделе виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в социальных сетях, что 8 ноября ее 7-летний сын Кристофер забыл свой маленький черный футляр для скрипки в трамвае №2. Ильвес обратилась в центр забытых в трамваях вещей, но ей ответили, что ни одного футляра со скрипкой туда не привозили. «На милом черном футляре есть надпись Cristopher Maximilian, но, к сожалению, нет номера телефона», - сказала Ильвес, добавив, что ребенок очень расстроился из-за потери скрипки. «Он вообще крайне ответственно относится к своим обязанностям, и его печалит сложившаяся ситуация».

Хотя пропавшая скрипка до сих пор не найдена, у Кристофера есть повод для радости: он получил в подарок новую скрипку и теперь может с удовольствием продолжать заниматься. Сильвия Ильвес очень благодарна за то, что ее публикацией в Facebook поделилось так много людей и что нашлись даже два благотворителя, которые решили пожертвовать свои скрипки. «Мы передадим одну из скрипок в школу в качестве компенсации за потерянную», - говорит Ильвес.

Сильвия Ильвес. Фото: Erakogu

«Ребенок получил новую скрипку благодаря тысячам людей, которые поделились этой публикацией», - рассказывает Сильвия порталу Elu24. «Благодаря двум скрипкам ребенку не придется носить скрипку из школы домой и обратно. В школе он занимается с одной скрипкой, а дома - с другой. Обе скрипки нуждаются в небольшом уходе, я закажу новые мостики для обеих скрипок, но пока ребенок использует мягкую мочалку вместо опорного мостика, что вполне устраивает», - говорит Ильвес. «Когда Кристофер перерастет скрипку, мы обязательно найдем для инструмента нового владельца», - обещает она.