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Желание матери выглядеть хорошо на свадьбе дочери привело к трагедии

Геттер Трумси
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Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Препарат Ozempic, предназначенный для людей с диабетом, во всем мире, в том числе и в Эстонии, стал использоваться людьми, не страдающими от этого заболевания. Причина - желание снизить вес. Именно этого хотела жительница Австралии, готовившаяся к свадьбе своей дочери. Но вместе с потерей нескольких килограммов, австралийка лишилась жизни.

56-летняя австралийка Триш Уэбстер, хотела сбросить несколько килограммов перед свадьбой дочери, чтобы надеть красивое платье, сообщает New York Post. Как и многие, она хотела сбросить вес как можно скорее и решила воспользоваться рецептурным препаратом Ozempic. Для диабетиков он действует как гормон, который замедляет переваривание пищи, продлевая чувство насыщения.

Однако одна из проблем этого лекарства заключается в том, что препарат может слишком сильно замедлить пищеварение и, таким образом, закупорить кишечник.

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