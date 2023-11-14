Желание матери выглядеть хорошо на свадьбе дочери привело к трагедии

Препарат Ozempic, предназначенный для людей с диабетом, во всем мире, в том числе и в Эстонии, стал использоваться людьми, не страдающими от этого заболевания. Причина - желание снизить вес. Именно этого хотела жительница Австралии, готовившаяся к свадьбе своей дочери. Но вместе с потерей нескольких килограммов, австралийка лишилась жизни.