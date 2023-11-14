Модель умерла после процедуры липосакции. Что случилось?

Андраде обратилась в клинику Сан-Луиса в Сан-Паулу для проведения ей частным хирургом операции по липосакции колена.

Во время операции у модели остановилось сердце. В ходе экстренного обследования было обнаружено, что у Андраде был обширный тромбоз.

Врач клиники, пластический хирург Диоване Руаро, пояснил местным СМИ, что перед операцией у Луаны было все в порядке со здоровьем. Однако во время операции были проведены анализы, которые выявили тромбы, поэтому пациентку перевели в реанимацию. К сожалению, врачам не удалось спасти ее. Причина смерти - «тромбоэмболия легочной артерии в результате осложнений во время операции».