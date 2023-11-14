ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна произошло ДТП: «Раздался громкий хлопок и потекла кровь»

Перед зданием отеля Radisson в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись легковой автомобиль и электросамокат. «Раздался громкий хлопок, и потекла кровь», - рассказал мужчина, ставший свидетелем аварии, пишет Elu24.
Сегодня во время обеда перед отелем Radisson на бульваре Рявала в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и электросамокат.
«Загорелся зеленый свет светофора, когда электросамокат начал пересекать дорогу», - говорит читатель, который стал свидетелем аварии. «Раздался громкий хлопок, и кровь потекла, машина тоже пострадала». На место также приехала скорая помощь.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила Elu24, что авария произошла сегодня в 12:45. «Автомобиль сбил электросамокат, пострадал 52-летний мужчина», - сообщила представитель полиции.