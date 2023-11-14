Бюджетная авиакомпания ввела новую услугу, которая избавит от мороки с багажом.

Новый сервис предусматривает, что путешественник может сдать багаж прямо дома, а затем получить свой чемодан по прибытию в гостиницу или офис в городе прилета.

Пассажиру не нужно будет подходить к стойке регистрации в аэропорту для сдачи багажа при вылете или забирать его в зале прилета - за него это сделают курьеры. Услугу предоставляет компания Airportr, которая начала сотрудничать с easyJet.

На данный момент сервис ограничен. Багаж забирают дома перед рейсом и привозят по адресу в городе прилета только пассажирам, которые вылетают из лондонского аэропорта Гатвик в Женеву. Регистрация багажа дома в Лондоне стоит от 38 фунтов стерлингов (43 евро), а доставка багажа по указанному адресу по прилету в Женеву - от 40 фунтов стерлингов (46 евро).

Если пассажир вылетает из Гатвика или Женевы по любому другому маршруту easyJet, он может заказать регистрацию багажа дома, однако по прилету ему придется самостоятельно забрать свой чемодан в зале прилета.

Для всех рейсов easyJet в Женеву пассажир может заказать доставку багажа по прилету. В таком случае курьер заберет чемодан с багажной карусели в аэропорту Женевы и доставит его по указанному адресу.

Новая услуга включена по умолчанию в самый дорогой тариф Flexi. Пассажиры easyJet с такими билетами могут заказать бесплатную регистрацию багажа дома при вылете из аэропорта Гатвик или Женевы.