Студентка с двойной национальностью: в Финляндии воспринимают как иммигрантов, а в Эстонии – как неэстонцев

Jenkkigirl - именно так называли 28-летнюю Келли, когда она училась в Таллиннском университете. Причиной был ее акцент. «Я не чувствовала себя своей в Эстонии, потому что говорила по-эстонски не так, как другие. В Финляндии я не чувствую себя иммигранткой, но и не чувствую себя финкой, потому что мой родной язык - не финский», - говорит Келли.

Келли, которая жила и училась и в Финляндии, и в Эстонии, относится к новому поколению людей с двойной национальностью: молодых людей, которые чувствуют себя как дома в Финляндии и Эстонии и ощущают себя частью обоих обществ. Общество однако не признает этих молодых людей: в Финляндии их воспринимают как иммигрантов, а в Эстонии - как неэстонцев, то есть в некотором роде вне общества.

«Общества в обеих странах до сих пор не понимают, кто мы такие, и не знают, как с нами общаться. Именно поэтому важно говорить о двойной национальности и иметь концепцию этого явления, с которой молодые люди могли бы себя идентифицировать», - говорит Келли.