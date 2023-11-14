Между Финляндией и Эстонией появилось новое поколение, выросшее в этих двух странах, сообщает Eestinen со ссылкой на Helsingin Uutiset.
Студентка с двойной национальностью: в Финляндии воспринимают как иммигрантов, а в Эстонии – как неэстонцев
Jenkkigirl - именно так называли 28-летнюю Келли, когда она училась в Таллиннском университете. Причиной был ее акцент. «Я не чувствовала себя своей в Эстонии, потому что говорила по-эстонски не так, как другие. В Финляндии я не чувствую себя иммигранткой, но и не чувствую себя финкой, потому что мой родной язык - не финский», - говорит Келли.
Келли, которая жила и училась и в Финляндии, и в Эстонии, относится к новому поколению людей с двойной национальностью: молодых людей, которые чувствуют себя как дома в Финляндии и Эстонии и ощущают себя частью обоих обществ. Общество однако не признает этих молодых людей: в Финляндии их воспринимают как иммигрантов, а в Эстонии - как неэстонцев, то есть в некотором роде вне общества.
«Общества в обеих странах до сих пор не понимают, кто мы такие, и не знают, как с нами общаться. Именно поэтому важно говорить о двойной национальности и иметь концепцию этого явления, с которой молодые люди могли бы себя идентифицировать», - говорит Келли.
Келли, изучающая культуру в Университете прикладных наук Metropolia в Хельсинки, по заказу Финского института Эстонии провела опрос среди молодых людей 18-29 лет, которые перемещаются между двумя странами и имеют двойной идентитет, а также чувствуют себя как дома и в Финляндии, и в Эстонии. «Когда в ходе опроса я узнала о концепции двойной национальности, я поняла, что я не полукровка, а целостная личность благодаря своей двойной идентичности», - говорит Келли, родившаяся в Эстонии.
Сегодня в Финляндии проживает более 51 000 граждан Эстонии. В Эстонии же зарегистрировано около 7 500 финских граждан. Точной информации о количестве людей, проживающих в обеих странах или активно перемещающихся между ними, нет.
Феномен двойной национальности возник только в последние годы, когда в Финляндии появилось первое поколение, чьи родители могли свободно перемещаться через Финский залив. Поколение этих молодых людей выросло в условиях двойной национальности. У них иное мировоззрение, как и у многих эстонцев, обосновавшихся в Финляндии, или финнов, обосновавшихся в Эстонии. По словам Ханнеле Валкениеми, директора Института Финляндии в Эстонии, по заказу которого проводился опрос, эти люди не принадлежат к классификации «либо те, либо другие», а скорее «и те, и другие».
Однако проблемы с перемещением через границу все еще существуют. Бюрократия затрудняет получение права на учебу, социального обеспечения или регистрации в качестве резидента. «В случае с двойной национальностью одно дело - идентитет, другое - бюрократия. Например, вы можете уехать в другую страну Европейского союза и работать там всего три месяца. Это не такой уж большой срок. Например, вы не можете жить в Финляндии и работать в Эстонии», - вздыхает Келли.
А дорогие билеты на паром не облегчают молодым людям с двойной национальностью путешествие между Хельсинки и Таллинном. «Мы переехали в Финляндию, когда мне было 14 лет, и все это время часто посещали Эстонию. Стоимость проезда на пароме постоянно растет, так что скоро не будет смысла путешествовать между этими странами. Я однозначно за то, чтобы построить туннель между Таллинном и Хельсинки», - смеется Келли.
С вступлением в силу Шенгенского соглашения свободное перемещение между различными странами стало более простым. Двойная национальность - явление, порожденное свободным перемещением, которое не вписывается в традиционное определение миграции. Однако оно растет, как и число людей, одинаково проживающих в двух странах Европы. Особенно это касается Эстонии и Финляндии: короткие расстояния и цифровая связь позволяют людям находиться в нескольких местах.
«Быстрое судовое сообщение и свободное передвижение превратили Финский залив в реку, которую можно пересечь только с помощью бюрократии и государственных границ. В связи с сокращением расстояния такое же мышление можно применить и к "Талсинки", подобно тому как Торнио-Хаапаранда считается городом-побратимом», - говорит Валкениеми.
В своем исследовании Келли отличает двойную идентичность молодых людей с двойной национальностью от мультиэтничности, поскольку, по ее словам, это разные явления. Мультиэтнический человек поддерживает связь со своей родиной, но работает только в стране проживания, в то время как человек с двойной национальностью работает и живет в обеих странах одновременно.
«Я являюсь хорошим примером. Я живу и учусь в Финляндии, но половина моей семьи и мой муж живут в Эстонии. Я каждый день читаю эстонские новости и слежу за тем, что происходит в стране. В моем сознании эти две страны постоянно идут рука об руку», - говорит Келли.
Перемещения через границу всегда формировали общество, считает Ханнеле Валкением. Так происходит и сейчас. Особенность связи между Финляндией и Эстонией заключается в том, что она соединяет две столицы. Города достаточно похожи, но и достаточно различны, отмечает она.
И Келли, и Ханнеле Валкениеми считают молодых людей с двойной национальностью, говорящих на двух языках и знающих оба общества, большим преимуществом для Финляндии и Эстонии в будущем.
Эти молодые люди станут следующим культурным мостом между Финляндией и Эстонией, считает Валкениеми.