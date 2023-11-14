Путешествовали недавно на пароме? На борту судна Tallink обнаружены бактерии легионеллы

На пароме Silja Serenade компании Tallink, курсирующем между Хельсинки и Стокгольмом, были обнаружены бактерии легионеллы, что привело к обильному хлорированию судна и отмене рейсов, пишет Eestinen.
Бактерии легионеллы могут вызывать опасное заболевание легионеллез, которое приводит к лихорадке и пневмонии, а иногда может привести и к летальному исходу, сообщает MTV.
На судне Silja Serenade была повышена температура горячей воды и проведена дезинфекция и промывка водопроводных точек для уничтожения бактерий легионеллы. Компания не получала информации о пассажирах, заболевших легионеллезом.
По словам представителей Tallink Silja Oy, бактерия была обнаружена на судне Silja Serenade в ходе мониторинга качества воды. Все рейсы Silja Serenade в воскресенье и понедельник 12-13 ноября были отменены в связи с проведением хлорирования. Кроме того, были отменены круизы, отправлявшиеся из Хельсинки 11 ноября.
Паром должен был вернуться на линию во вторник, 14 ноября, из Стокгольма, однако судя по информации на сайте Tallink, ближайший рейс парома Silja Serenade назначен на завтра, 15 ноября, из Хельсинки.
По сообщению судоходной компании, предварительные результаты показывают, что в нескольких местах в системе водоснабжения судна были обнаружены бактерии легионеллы. В качестве меры предосторожности на судне проведена обширная дезинфекция и хлорирование системы водоснабжения.
Tallink Silja не располагает информацией о пассажирах, заразившихся легионеллезом после круиза. Бактерии легионеллы не передаются от человека к человеку или через питьевую воду, но распространяются при вдыхании водных аэрозолей.
Симптомы легионеллеза включают сухой кашель, повышение температуры, головную боль, боли в мышцах и одышку. Инкубационный период с момента заражения до появления первых симптомов составляет 2-10 дней. Tallink Silja просит пассажиров следить за своим здоровьем и обращаться к врачу, если после путешествия на судне Silja Serenade появятся подобные симптомы.
По словам представителей компании, на судах Tallink Silja регулярно и планово измеряется уровень содержания различных бактерий, и в случае превышения допустимых значений всегда принимаются меры предосторожности. Показания на других судах Tallink Silja находятся в норме, и суда ходят по обычному расписанию, отмечает Tallink Silja Oy.
Что касается отмены рейсов, то пассажиры могут связаться с Tallink Silja для получения информации о возможном возмещении, переносе или возврате денег через форму изменений брони или по телефону 010 804127.
Источником заражения легионеллами обычно являются кондиционеры или капли загрязненной воды, отмечают в Департаменте здоровья. Заражение происходит при вдыхании воздуха, но болезнь не передается от одного человека к другому. Помимо тяжелой пневмонии, бактерии легионеллы могут вызывать кожные, кишечные, а также инфекции кровообращения.
По данным Департамента здоровья, развитию легионеллеза способствуют возраст, курение и хронические заболевания. Бактерии легионеллы размножаются в водопроводных системах и теплой водопроводной воде. Заразиться можно в самых неожиданных местах. Например, капли воды из фонтанов могут распространять аэрозоли, содержащие легионеллы.