Путешествовали недавно на пароме? На борту судна Tallink обнаружены бактерии легионеллы

Бактерии легионеллы могут вызывать опасное заболевание легионеллез, которое приводит к лихорадке и пневмонии, а иногда может привести и к летальному исходу, сообщает MTV.

На судне Silja Serenade была повышена температура горячей воды и проведена дезинфекция и промывка водопроводных точек для уничтожения бактерий легионеллы. Компания не получала информации о пассажирах, заболевших легионеллезом.

По словам представителей Tallink Silja Oy, бактерия была обнаружена на судне Silja Serenade в ходе мониторинга качества воды. Все рейсы Silja Serenade в воскресенье и понедельник 12-13 ноября были отменены в связи с проведением хлорирования. Кроме того, были отменены круизы, отправлявшиеся из Хельсинки 11 ноября.

Паром должен был вернуться на линию во вторник, 14 ноября, из Стокгольма, однако судя по информации на сайте Tallink, ближайший рейс парома Silja Serenade назначен на завтра, 15 ноября, из Хельсинки.

По сообщению судоходной компании, предварительные результаты показывают, что в нескольких местах в системе водоснабжения судна были обнаружены бактерии легионеллы. В качестве меры предосторожности на судне проведена обширная дезинфекция и хлорирование системы водоснабжения.

Tallink Silja не располагает информацией о пассажирах, заразившихся легионеллезом после круиза. Бактерии легионеллы не передаются от человека к человеку или через питьевую воду, но распространяются при вдыхании водных аэрозолей.