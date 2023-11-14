«Думаю, все понимают, почему этот четверг мы пропускаем», - говорится в сообщении группы автолюбителей, объявляющей, что встреча, назначенная на четверг, отменяется в связи с трагическим происшествием, пишет Elu24.
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Тартуская молодежь пропустит встречу автолюбителей в связи с трагическим ДТП, в котором скончалась 14-летняя девочка
В субботу вечером на территории военного аэродрома Раади в Тарту произошла серьезная авария, когда автомобиль, в котором находились шесть подростков, из-за неправильно выбранной скорости перевернулся на крыше во время резкого поворота. В результате аварии погибла 14-летняя девочка, которая, как сообщается, лежала на коленях пассажиров, сидевших на заднем сиденье автомобиля.