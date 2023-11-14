Пэрис Хилтон в годовщину брака с мужем показала фото с их роскошной свадьбы

Пэрис уже два года живет в официальном браке с Картером. По случаю праздника светская львица посвятила возлюбленному пост в Instagam. Хилтон опубликовала архивные кадры с их свадьбы, а также нежно поздравила возлюбленного.

В частности, светская львица отметила, что день, когда она заключила брак с Картером Реумом, стал самым счастливым в ее жизни. Также Пэрис поблагодарила мужа за то, что он всегда рядом и поддерживает ее, а она тем временем знает, что может чувствовать себя с ним всегда в безопасности.