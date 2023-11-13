ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino's Pizza открывает свои рестораны в Эстонии

Всемирно известная сеть Domino's Pizza славится скоростью приготовления пиццы. В среднем пицца готовится за 15 минут, а доставка, которая, разумеется, осуществляется бесплатно, занимает не более 30 минут.

Клиенты любят Domino's Pizza не только за скорость, но и за качество. Domino's Pizza покорила мир своим уникальным процессом приготовления пиццы. Пицца готовится исключительно вручную, а рецепт теста для пиццы еще никто не разгадал. Клиент может выбрать наиболее понравившуюся ему основу - классическую или итальянскую. Естественно, начинки для пиццы Domino's Pizza всегда отличаются изобилием ингредиентов.

По словам Ромаса Лигейкиса, руководителя по маркетингу Domino's Pizza в странах Балтии, выход на рынок Эстонии был логичным шагом после открытия ресторанов в Латвии и Литве. «Наша цель - стать сетью пиццерий №1 в странах Балтии».

«Мы очень рады, что крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino's Pizza выбрала торговый центр Mustamäe Keskus в качестве места расположения своего первого ресторана в Эстонии. Это большое признание нашей работы по превращению торгового центра в лучшее место для проведения времени и развлечений в окрестностях. Клиенты Mustamäe Keskus высоко ценят широкий выбор ресторанов, которые мы предлагаем, а ресторан Domino's Pizza еще больше дополнит его. Мы очень гордимся тем, что Domino's Pizza станет первым в Эстонии рестораном мирового класса для клиентов Mustamäe Keskus», - говорит Ирина Кадырко, генеральный директор Mustamäe Keskus.