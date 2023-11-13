В субботу вечером, 25 ноября, все желающие, вооружившись фонариками, смогут исследовать тайны психиатрической лечебницы Сеэвальди в Таллинне. Экскурсия называется «Дурдом с Оксаной Яаксон».
ПОРА В ДУРДОМ ⟩ Таллиннцев приглашают на уникальную экскурсию по территории психиатрической лечебницы
«День становится все короче, город погружается в таинственный сумрак и на этот раз я предлагаю вам интереснейшую программу- вооружиться фонариками и открыть для себя тайны Психатрической лечебницы Сеэвальди! Ведь этот уникальный исторический комплекс находится на бывших землях мызы и имеет удивительную историю», - заманивает на увлекательную экскурсию таллинский гид Оксана Яаксон.
Что таится за зеленым забором? Какие методы лечения душевных заболеваний «работали» в Средневековье и как лечили подобные недуги в прошлом столетии?
Ответы на эти вопросы можно будет получить во время прогулки по территории бывшей мызы. Более подробную информацию об экскурсии можно найти ЗДЕСЬ!