ПОРА В ДУРДОМ ⟩ Таллиннцев приглашают на уникальную экскурсию по территории психиатрической лечебницы

«День становится все короче, город погружается в таинственный сумрак и на этот раз я предлагаю вам интереснейшую программу- вооружиться фонариками и открыть для себя тайны Психатрической лечебницы Сеэвальди! Ведь этот уникальный исторический комплекс находится на бывших землях мызы и имеет удивительную историю», - заманивает на увлекательную экскурсию таллинский гид Оксана Яаксон.

Что таится за зеленым забором? Какие методы лечения душевных заболеваний «работали» в Средневековье и как лечили подобные недуги в прошлом столетии?