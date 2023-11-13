Чтобы во время похудения не обвисла кожа, необходимо пить воду и есть достаточное количество белка. Такое мнение 13 ноября в Instagram высказал украинский спортивный и фитнес-инструктор Леонид Бойко, пишет Гордон.
Делайте это во время похудения – и кожа не обвиснет. Эксперт назвал три условия, которые помогут сохранить эластичность
«За эластичность кожи отвечают два белка – эластин и коллаген. С 25 лет процесс замедляется», – отметил эксперт.
Чтобы этого избежать как можно дольше, эксперт советует употреблять достаточное количество белка.
«Если мало белка в рационе, то производство эластина и коллагена уменьшается, – подчеркнул Бойко. – Организм в первую очередь забирает аминокислоты на нужды жизненно-важных органов. И только тогда, когда белка в организме становится больше, производство эластина и коллагена нормализуется».
Он посоветовал во время похудения употреблять не менее 1,5 г белка на каждый килограмм веса, пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать сухости кожи, а также заниматься физическими активностями.
«Все это улучшает состояние кожи», – резюмировал эксперт.