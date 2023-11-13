Делайте это во время похудения – и кожа не обвиснет. Эксперт назвал три условия, которые помогут сохранить эластичность

«За эластичность кожи отвечают два белка – эластин и коллаген. С 25 лет процесс замедляется», – отметил эксперт.

Чтобы этого избежать как можно дольше, эксперт советует употреблять достаточное количество белка.

«Если мало белка в рационе, то производство эластина и коллагена уменьшается, – подчеркнул Бойко. – Организм в первую очередь забирает аминокислоты на нужды жизненно-важных органов. И только тогда, когда белка в организме становится больше, производство эластина и коллагена нормализуется».

Он посоветовал во время похудения употреблять не менее 1,5 г белка на каждый килограмм веса, пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать сухости кожи, а также заниматься физическими активностями.