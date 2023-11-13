ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Дочь убитого в Вильянди мужчины: в его душе была тревога, которая не давала покоя

Сегодня в Тартуском уездном суде началось рассмотрение дела Гамлета Кулиева. Кулиев, проживавший на окраине Вильянди, обвиняется в убийстве другого мужчины в том же многоквартирном доме, которое произошло в июне этого года. «Если убийство произошло днем, то почему помощь вызвали только вечером? Возможно, жизнь отца можно было спасти. Непонятно, почему ничего для этого не было сделано», - спрашивала в суде дочь убитого. Она поделилась с Elu24 своими воспоминаниями об отце и рассказала о том, что больше всего терзало душу ее отца в последнее время и стало причиной проблем в жизни.