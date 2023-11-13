Сегодня в Тартуском уездном суде началось рассмотрение дела Гамлета Кулиева. Кулиев, проживавший на окраине Вильянди, обвиняется в убийстве другого мужчины в том же многоквартирном доме, которое произошло в июне этого года. «Если убийство произошло днем, то почему помощь вызвали только вечером? Возможно, жизнь отца можно было спасти. Непонятно, почему ничего для этого не было сделано», - спрашивала в суде дочь убитого. Она поделилась с Elu24 своими воспоминаниями об отце и рассказала о том, что больше всего терзало душу ее отца в последнее время и стало причиной проблем в жизни.
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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Дочь убитого в Вильянди мужчины: в его душе была тревога, которая не давала покоя
6 июня 2023 года в 20:37 в Центр тревогия поступило сообщение о том, что в полуразрушенном доме в районе кольцевой развязки Вийратси в Вильянди обнаружен труп 48-летнего мужчины со следами насилия. Были задержаны двое подозреваемых - 50-летний и 58-летний мужчины, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.