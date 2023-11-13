ВИДЕО ОЧЕВИДЦА ⟩ Сбежавший из итальянского цирка лев несколько часов разгуливал по городу

Мэр города Алессандро Грандо обратился к жителям с предупреждением держаться подальше от зверя, пока полиция и сотрудники цирка пытаются его поймать.

«Из цирка сбежал лев. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и воздержитесь от поездок до дальнейшего уведомления», — заявил он.

На одном из видеороликов видно, как огромный самец уверенно идет посреди дороги между припаркованными автомобилями. Потребовалось несколько часов, чтобы дикая кошка была поймана властями.

По сообщениям, на мэра Грандо посыпались жалобы на то, что цирк смог находиться слишком близко к жилому району, но он добавил, что не может ничего с этим сделать.

«Льва отловили. Теперь им займутся сотрудники цирка. Спасибо полиции штата, карабинерам, пожарным, местной и провинциальной полиции, ASL и всем добровольцам, которые несли службу в течение этих часов. Я надеюсь, что этот эпизод сможет пробудить совесть, и мы сможем, наконец, положить конец эксплуатации животных в цирках», — написал он.