Певец Monatik признался, что злоупотреблял алкоголем в начале войны в Украине

«Когда война началась, много у кого рука потянулась к зеленому змию. Ты вообще с этим как?» – спросил у артиста ведущий.

«Бухнуть типа? Были моменты, когда до беспамятства», – признался певец.

Monatik добавил, что злоупотреблял алкоголем в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он уточнил, что пил виски.

«Я вино вообще не могу», – сказал Monatik.

После полномасштабного вторжения России в Украину Monatik выступал за границей с концертами в поддержку Украины. За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в Европе.