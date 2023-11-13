Певец Monatik признался, что злоупотреблял алкоголем в начале войны в Украине

Украинский певец Monatik в интервью, которое 12 ноября опубликовано на YouTube-канале «Люкс ФМ», признался, что напивался до состояния беспамятства в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Гордон.
«Когда война началась, много у кого рука потянулась к зеленому змию. Ты вообще с этим как?» – спросил у артиста ведущий.
«Бухнуть типа? Были моменты, когда до беспамятства», – признался певец.
Monatik добавил, что злоупотреблял алкоголем в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он уточнил, что пил виски.
«Я вино вообще не могу», – сказал Monatik.
После полномасштабного вторжения России в Украину Monatik выступал за границей с концертами в поддержку Украины. За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в Европе.
Летом 2023 года Monatik отправился во всеукраинский тур.