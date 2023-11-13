СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! ⟩ Легендарный рождественский караван Coca-Cola едет в Таллинн

Фото: Coca-Cola

«Рады сообщить, что в этом году знаменитый рождественский караван Coca-Cola приедет в Эстонию», - сказала Марит Кроон, директор по маркетингу Coca-Cola в Польше и странах Балтии. «Рождественская ярмарка, организованная в сотрудничестве квартала Ротерманни и Coca-Cola, будет открыта рождественским караваном Coca-Cola и будет включать в себя множество интересных мероприятий. Например, в зоне каравана можно будет насладиться напитками Coca-Cola, встретиться с Санта-Клаусом и отправить близким рождественские открытки, иллюстрированные эстонскими художниками».

Рождественский караван начал свое путешествие из Деревни Санта-Клауса в Рованиеми 4 ноября и отпразднует торжественное завершение своего ежегодного тура по Финляндии 1 декабря в Таллинне. В этом году рождественский караван представляет собой образ Санта-Клауса, символизирующего доброту и щедрость рождественского сезона.

Рождественский караван Coca-Cola длиной 17 метров, шириной около 2,6 метра и весом более 26 тонн. Легендарный караван является рождественским символом во всем мире уже почти три десятилетия, с тех пор как он впервые появился в телевизионной рекламе в середине 1990-х годов.

Рождественский караван Coca-Cola в Эстонии:

Время и место: 1 декабря, 16:00-20:00 - квартал Ротерманни, парковка кинотеатра Apollo за зданием Coca-Cola Plaza (Мере пуйестеэ, 4)

Веселый ведущий: мероприятие будет вести и поддерживать рождественское настроение любимый музыкант и артист Даниэль Леви Вийналасс

Незабываемые моменты в фотографиях: найдите время, чтобы ощутить волшебство праздников и запечатлеть прекрасные моменты с рождественским караваном Coca-Cola и в компании близких

Отправьте праздничные поздравления: поздравьте своих близких с Рождеством и отправьте им открытку, созданную эстонскими художниками

В зону Рождественского каравана Coca-Cola может одновременно попасть ограниченное количество людей.

Фото: Coca-Cola