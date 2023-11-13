Литва хочет лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

Илзе Лиепа получила гражданство Литвы в 2000 году за то, что более десяти лет выступала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство», - говорится в заявлении министерства, которое цитирует BNS.

В свою очередь, департамент миграции обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Илзе Лиепы о войне в Украине и президенте РФ Владимире Путине, передает Meduza.

Закон о гражданстве Литвы, пишет LRT, предусматривает, что человек, получивший гражданство в порядке исключения, как Илзе Лиепа, может быть лишен его, если действия человека угрожают интересам безопасности Литвы или он публично поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы, других стран ЕС и их союзников.