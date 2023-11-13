ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Проснулся вулкан Этна. Что будет с воздушным пространством над Италией

Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, нынешняя фаза извержения Этны пока что не влияет на работу аэропорта сицилийского города Катания, передает ABS-CBN News.

Извержение Этны на Сицилии началось днем в воскресенье. Вулкан выбросил в воздух высокий столб пепла, а по его склонам потекли реки лавы. По информации портала Go-Etna, извержение началось 12 ноября около трех часов дня по местному времени. Ожидается, что оно продлится несколько дней.