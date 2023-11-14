Этот день принесет стремление к беззаботности и легкости. Сейчас не рекомендуется обременять себя решением сложных задач и вопросов, относиться ко всему происходящему нужно проще. Повышается в этот день и стремление к общению, понимание между людьми может значительно возрасти, а новые контакты устанавливаются значительно проще, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 14 НОЯБРЯ ⟩ Девы смогут удовлетворить свое любопытство, а Весам стоит обратить внимание на подсказки и советы от родственников
Если вы не слишком общительны, то в течение этого дня вам будет проще находить общие темы для бесед даже с незнакомыми вам людьми. Расположение планет указывает также на то, что в течение этого дня возрастает любознательность. Это хороший день для увеличения собственной эрудиции. Однако стремление к глубокому изучению чего-либо в этот день отсутствует.
Овен
Подходящий день для общения и коротких поездок. Среди разнообразных известий, которые вы получите, будут встречаться забавные новости и странные предложения. Часть информации потребует пересмотра и очистки от посторонних деталей, выявления сути, возможно - неожиданным путем. Вы можете переменить свое мнение о некоторых знакомых, а также о средствах связи или передвижения. Чтобы избежать опозданий, рассчитывайте время, включая в текущие планы отклонения от намеченного рабочего графика. Не спорьте с непосредственным начальством, если не находитесь в дружеских отношениях.
Телец
Часть ваших покупок будет продиктована необходимостью и может быть совершена вопреки уже намеченным планам. В этом есть и положительный момент: непосредственная нужда в конкретных мелочах избавит вас от бесплодных попыток спорить, размышлять и сомневаться. Сама ситуация заставит вас сделать выбор, проявив хитрость, изобретательность. Есть смысл задуматься о приобретении принадлежностей, связанных с организацией общения, чтением, письмом, учебой, развитием, путешествиями. Но в течение этого дня довольно трудно решиться на покупку, просто доставляющую удовольствие.
Близнецы
Вам будет легко встроиться в предлагаемые условия, обстоятельства. Повышается ваша подвижность, а также и лукавство, хитрость, изворотливость. Информированность пойдет вам на пользу, независимо от характера сведений, в курсе которых вы стремитесь оставаться. Благодаря этим качествам вы сумеете угодить старшим, успеть выполнить возложенные на вас обязанности, связанные с домом, семейным общением, ведением повседневного хозяйства. Официальные договоренности подвергнутся пересмотру и могут быть временно отложены до выяснения существенных, принципиальных деталей.
Рак
Если вы сумеете хладнокровно и беспристрастно относиться к связям и новостям этого дня, а также постараетесь держать при себе полученные сведения, то останетесь удовлетворены событиями, в которые были вовлечены. Из затруднительного положения, беспокоящего вас, вы найдете остроумный выход. В финансовой сфере это позволит избежать лишних расходов, или возместить потерю другими путями. Дети-Раки обнаружат интерес к запретным темам или к обычной игре в прятки. Родителям не стоит запрещать им проявлять лукавство и таинственность, но последить за безопасностью их занятий все же следует.
Лев
Разнообразие контактов, общение с приятелями и единомышленниками отвлечет вас от напряженных и ответственных раздумий, связанных с семейными делами. Обмениваться мнениями с людьми станет гораздо легче, в том числе - и с членами семьи, так как даже в сложных вопросах они будут готовы пойти на компромисс. Если вам хочется уговорить близких на тайный оригинальный поступок, на решение с неопределенным исходом, на жертву, приступайте к переговорам прямо сегодня. Но перед этим вам необходимо тщательно взвесить собственные возможности, а сделать это будет не так просто, как кажется.
Дева
В течение дня вы получите не одну возможность удовлетворить собственное любопытство. Новости, связанные с вашей карьерой и реализацией планов, будут иметь приоритетное значение. Приготовьтесь к тому, что не все услышанное придется вам по душе. Если вы руководите другими людьми, то вам придется задуматься о рабочих отношениях с ними, но и порадоваться многофункциональности, уникальности команды, с которой работаете. Если вы находитесь в подчинении у шефа, не стесняйтесь предложить ему свои рациональные идеи. В изложении своих мыслей будьте гибки, не удивляйтесь придиркам и критике.
Весы
Благодаря общению с разными людьми, многообразию их мнений и знаний вы получаете возможность скорректировать свои планы, расширить их. Сконцентрироваться полностью на выполнении поставленных себе задач сегодня не получится. Интересные детали, обнаружение досадных мелких оплошностей изменят ваши планы. Вместо того, чтобы нервничать или печалиться, используйте обстоятельства дня для поворота своих дел в лучшую сторону. Принимайте замечания и критику, обновляйте устаревшие пункты своих замыслов. Не пренебрегайте подсказками и остроумными советами родственников, зарубежными новостями.
Скорпион
Дела, связанные с семейными обстоятельствами, родственными контактами, условиями и оплатой проживания, вы легко сможете решить (наладить, поправить), используя нестандартный подход. В случае сомнений и подозрений вам поможет тактика умолчания, иносказания, утаивания некоторых моментов. Для улаживания скользких вопросов попробуйте послать вместо себя другого человека. Однако в принципиальных, серьезных вещах, даже мелких, одновременно с изобретательностью вам стоит проявить ответственность. Подписание важных документов лучше отложить до выяснения дополнительных деталей.
Стрелец
Отсортируйте свои контакты по степени их важности. Иначе перепутаете ни к чему не обязывающие, забавные встречи с другими связями, более вескими и значительными. Неожиданность, непредсказуемость деловых связей не означает, что ими нужно пренебрегать. Будьте готовы держать ответ перед начальством, или (если вы руководитель) выслушать и оценить доклады подчиненных. В ходе общения с шефом, родителями, партнером по браку возможен конфликт, непонимание, охлаждение, взаимная нестыковка насущных интересов. Но разнообразие мнений не даст вам зациклиться на скучных и неприятных вещах.
Козерог
Занимайтесь разнообразными служебными вопросами, организацией повседневного труда. Будьте готовы конструктивно и быстро решать мелкие дела, но не раздувайте их значение до вселенского. Несмотря на мечтательность и легкость мышления, старайтесь думать о реальности. Работа по преодолению мелких нестыковок благоприятно скажется на будущих заработках. К неизбежным и необходимым ограничениям, связанным с заданным ритмом работы или с состоянием здоровья, стоит попросту приспособиться. Вам помогут одновременно профессионализм и оригинальность. В результате ваши привычки могут заметно обновиться.
Водолей
Ваш ум не может дремать, когда вокруг столько разнообразной информации. Воспользуйтесь случаем, чтобы установить понимание с теми, кого любите, почувствовать единство с ними. Ваше творчество, особенно литературное, будет ими инстинктивно понято. Помешать простому и ясному общению с любимыми людьми может обычная занятость, еще усугубленная неожиданными обстоятельствами (отработкой долга, или необходимостью решить финансовый вопрос). Из-за мелких дел может не состояться встреча с ребенком, или ваш контроль за его успехами будет недостаточно тщательным и качественным.
Рыбы
В домашних делах вы можете взять на себя функцию информатора, посредника, а если в доме есть маленькие дети - то сыграть для них роль рассказчика, сказочника. Важное значение имеет связь с родственниками, получение новостей из внешнего мира. Проинспектируйте на предмет надежности имеющуюся в семье аудио- и видеотехнику, компьютер, телефон, не обходите вниманием и простой почтовый ящик для доставки газет, журналов, писем, извещений. Есть смысл задуматься о новшествах, заменить устаревшую аппаратуру, освежить и усовершенствовать в деталях эту сферу вашей жизни.