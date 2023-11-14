ГОРОСКОП НА 14 НОЯБРЯ ⟩ Девы смогут удовлетворить свое любопытство, а Весам стоит обратить внимание на подсказки и советы от родственников

Стрелец

Отсортируйте свои контакты по степени их важности. Иначе перепутаете ни к чему не обязывающие, забавные встречи с другими связями, более вескими и значительными. Неожиданность, непредсказуемость деловых связей не означает, что ими нужно пренебрегать. Будьте готовы держать ответ перед начальством, или (если вы руководитель) выслушать и оценить доклады подчиненных. В ходе общения с шефом, родителями, партнером по браку возможен конфликт, непонимание, охлаждение, взаимная нестыковка насущных интересов. Но разнообразие мнений не даст вам зациклиться на скучных и неприятных вещах.

Козерог

Занимайтесь разнообразными служебными вопросами, организацией повседневного труда. Будьте готовы конструктивно и быстро решать мелкие дела, но не раздувайте их значение до вселенского. Несмотря на мечтательность и легкость мышления, старайтесь думать о реальности. Работа по преодолению мелких нестыковок благоприятно скажется на будущих заработках. К неизбежным и необходимым ограничениям, связанным с заданным ритмом работы или с состоянием здоровья, стоит попросту приспособиться. Вам помогут одновременно профессионализм и оригинальность. В результате ваши привычки могут заметно обновиться.

Водолей

Ваш ум не может дремать, когда вокруг столько разнообразной информации. Воспользуйтесь случаем, чтобы установить понимание с теми, кого любите, почувствовать единство с ними. Ваше творчество, особенно литературное, будет ими инстинктивно понято. Помешать простому и ясному общению с любимыми людьми может обычная занятость, еще усугубленная неожиданными обстоятельствами (отработкой долга, или необходимостью решить финансовый вопрос). Из-за мелких дел может не состояться встреча с ребенком, или ваш контроль за его успехами будет недостаточно тщательным и качественным.

Рыбы