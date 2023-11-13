«Лети высоко, моя любимая»: молодые люди почтили память трагически погибшей в Тарту 14-летней девочки

«Она так много значила для всех!» - с грустью вспоминает кто-то, - «Она была самой любимой и остается такой».

Слова в память о погибшей появляются и в TikTok, и в Instagram. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Сообщения были оставлены и на странице девочки в социальных сетях. «Ты всегда была рядом, в любое время», - пишет один из комментаторов, другой добавляет: «Покойся с миром, мой светлоглазый ангел».

«Я знала тебя совсем немного, но знаю, что ты была хорошим человеком и все тебя любили», - пишет один. «Ты была милой, забавной. Ты заботилась обо всех, всегда помогала другим, когда это было нужно, и у тебя было доброе сердце».

«Я сижу и думаю, что до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет, кто же будет приходить и постоянно обнимать меня, и каждый раз дарить мне улыбку?» - грустно спрашивает кто-то, - «Ты была очень большим и душевным человеком. Я буду любить тебя всегда и очень скучать по тебе».

Девочку вспоминают друзья, одноклассники и сверстники. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Судя по сообщениям в социальных сетях, девочку вспоминают не только ее одноклассники и друзья, но и ее парень, с которым она опубликовала несколько фотографий. «Да, я совершил много ошибок, но теперь я не знаю, что я сделал и за что меня так наказали», - признался в социальных сетях предполагаемый возлюбленный 14-летней девочки. «Лети высоко, моя любимая».