«Кто же будет приходить и постоянно обнимать меня, и каждый раз дарить мне улыбку?» - спрашивает знакомая 14-летней девочки, погибшей в субботу в аварии в Тарту. Но если в полдень воскресенья на месте аварии еще не зажгли ни одной свечи, в социальных сетях раздавались десятки слов в память о погибшей, пишет Elu24.
«Лети высоко, моя любимая»: молодые люди почтили память трагически погибшей в Тарту 14-летней девочки
В субботу вечером на территорию военного аэродрома Раади в Тарту въехал серый автомобиль Saab. Это изолированное место, где рекомендуется передвигаться пешком или на велосипеде, а не на автомобиле.
В 20.46 в полицию поступил звонок о том, что на территории военного аэродрома произошла серьезная авария. Водитель, выбравший неподходящую скорость, на повороте потерял контроль над автомобилем, который перевернулся в крышу. Несмотря на все усилия, находившаяся в машине 14-летняя девочка погибла, сообщает Tartu Postimees.
По предварительной информации, водителем был 20-летний молодой человек, который, как известно, был трезв и имел водительское удостоверение. В машине также находились 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Девушка, которая трагически погибла, по имеющимся данным, лежала на заднем сиденье автомобиля на коленях у пассажиров. Трое других молодых людей, находившихся в машине, получили травмы и были доставлены в больницу.
Слова в память о погибшей в социальных сетях
По данным издания Tartu Postimees, к полудню воскресенья на месте аварии не было зажжено ни одной свечи, но молодые люди выражали свои эмоции в социальных сетях.
«В одну минуту все прекрасно, в другую - ты ее больше никогда не увидишь», - написал один из них.
«Покойся с миром», - написали несколько молодых людей в комментариях к видео, размещенному в социальных сетях. «Она была хорошей девочкой», - добавляет один из них, по словам которого он является одноклассником трагически погибшей девочки: «Она была таким милым человеком».
«Она так много значила для всех!» - с грустью вспоминает кто-то, - «Она была самой любимой и остается такой».
Сообщения были оставлены и на странице девочки в социальных сетях. «Ты всегда была рядом, в любое время», - пишет один из комментаторов, другой добавляет: «Покойся с миром, мой светлоглазый ангел».
«Я знала тебя совсем немного, но знаю, что ты была хорошим человеком и все тебя любили», - пишет один. «Ты была милой, забавной. Ты заботилась обо всех, всегда помогала другим, когда это было нужно, и у тебя было доброе сердце».
«Я сижу и думаю, что до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет, кто же будет приходить и постоянно обнимать меня, и каждый раз дарить мне улыбку?» - грустно спрашивает кто-то, - «Ты была очень большим и душевным человеком. Я буду любить тебя всегда и очень скучать по тебе».
Судя по сообщениям в социальных сетях, девочку вспоминают не только ее одноклассники и друзья, но и ее парень, с которым она опубликовала несколько фотографий. «Да, я совершил много ошибок, но теперь я не знаю, что я сделал и за что меня так наказали», - признался в социальных сетях предполагаемый возлюбленный 14-летней девочки. «Лети высоко, моя любимая».
На фотографии в публикации видно, что хотя к полудню воскресенья скорбящие не добрались до места аварии, к вечеру воскресенья было зажжено несколько свечей в память о девочке.