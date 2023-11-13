ВИДЕО ⟩ Лобода переделала слова своего хита, чтобы он стал ближе жителям стран Балтии

Оригинальная украиноязычная версия, премьера которой состоялась всего неделю назад - эта музыкальная работа о любви сквозь годы и расстояния, несмотря и вопреки обстоятельствам. «Київ-Ніцца», как и ряд остальных последних хитов Лободы, быстро заполучила признание поклонников.

«Песня «Рига-Ницца» - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии», - комментирует свое решение певица.

Услышать песню «Рига-Ницца» можно уже на всех цифровых платформах https://loboda.bfan.link/riga-nicca и радио-станциях Балтии. А увидеть клип на оригинальную версию песни - на официальном YouTube-канале LOBODA .