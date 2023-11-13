ВЫ ТОЖЕ ЕГО СЛЫШАЛИ ⟩ Голос эстонской рекламы признался, от каких проектов он отказывается сразу

По образованию Михаил Рихтер - музыкальный продюсер, но помимо этого, он еще занимается озвучкой реклам, звукорежиссурой, подкастингом, а также увлекается видео съемками и даже чуть-чуть строительством. «Звукорежиссер всегда должен делать много вещей. Если ломается техника, он должен немножко разбираться в электрике, электронике. Если нужно помочь написать какую-то музыку, он должен чуть-чуть разбираться в музыкальной истории: какие инструменты, как спеть. Может быть, даже где-то спеть партию бэк-вокала», - говорит он.

Озвучкой реклам Михаил стал заниматься случайно, когда на работе менеджер попросили его подменить заболевшего диктора. «Это было семь лет назад. Я тогда работал в эстонской студии звукозаписи, которая занималась в основном рекламой», - вспоминает музыкальный продюсер. Тогда первый раз на озвучку одной рекламы у Михаила ушло около получаса, а сейчас дубляж одного проекта может занимать всего лишь десять минут.

Михаил признался, что бережно относится к своему горлу: осенью и зимой всегда ходит в шарфе, старается не пить холодные напитки или со льдом, пьет только натуральные ромашковые или мятные чаи. А кофе он вообще не пьет со студенческих времен.

Перед началом работы актер озвучивания выполняет специальные упражнения, чтобы разогреть голос. «Очень помогает дикции упражнение с ручкой. Вставляешь ее между зубами и с ней буквально минутку говоришь до начитки текста. Моментально становится дикция лучше. Можно еще попрыгать на пятках, побить себя в грудь», - делится Михаил секретами, как подготовиться к озвучиванию текстов.