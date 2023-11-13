«Я сам справлюсь!» Психиатр раскрыл причину, что не дает мужчинам в Эстонии построить отношения

«Статистика показывает, что психическое здоровье мужчин гораздо лучше, чем у женщин: у мужчин реже диагностируется тревожность и депрессия, но это очень обманчиво, потому что женщины чаще обращаются к врачу», - говорит психиатр Андрес Лехтметс.

«Мужчины попадают врачам другим путем - их внутреннее беспокойство проявляется в зависимостях и преступлениях. Ведь 94% заключенных - мужчины. Склонность к суициду среди мужчин выше в 2-4 раза. В Эстонии это соотношение составляет один к четырем, поэтому уровень самоубийств среди мужчин у нас очень высок. Это проблема, которая требует серьезного подхода», - отмечает Лехтметс.

Андрес Лехтметс объяснил, что аддиктивное поведение у мужчин идет рука об руку с депрессией и тревогой. «Почему эстонские мужчины реже обращаются за помощью? Основная причина - стигма, что проблемы с психическим здоровьем - это признак слабости. Существует также негативное отношение к обращению за помощью: я сам справлюсь - мужчина со всем справляется самостоятельно! К счастью, молодое поколение уже не боится идти к врачу, и страх перед обращением за помощью уменьшился, но полностью не исчез», - сказал Лехтметс.

Андрес Лехтметс считает, что алкоголь также является очень большой проблемой. «Когда у меня плохое настроение и мне тревожно, никто другой не может мне помочь, моё лекарство - алкоголь. Механизмы социального преодоления у мужчин хуже, и они чаще совершают ошибки», - объясняет он.