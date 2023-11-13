«Я сам справлюсь!» Психиатр раскрыл причину, что не дает мужчинам в Эстонии построить отношения

На конференции, посвященной Дню отца, «Почему эстонский мужчина боится стать отцом?», состоявшейся 10 ноября в конференц-зале Рийгикогу. Психиатр Андрес Лехтметс в своем докладе «Откладывают ли проблемы психического здоровья мужчин отцовство?» отметил, что проблемы психического здоровья, безусловно, являются одной из причин, по которой мужчины не становятся отцами, - основной причиной является социальная изоляция и отсутствие круга поддержки, что не позволяет им строить отношения.
«Статистика показывает, что психическое здоровье мужчин гораздо лучше, чем у женщин: у мужчин реже диагностируется тревожность и депрессия, но это очень обманчиво, потому что женщины чаще обращаются к врачу», - говорит психиатр Андрес Лехтметс.
«Мужчины попадают врачам другим путем - их внутреннее беспокойство проявляется в зависимостях и преступлениях. Ведь 94% заключенных - мужчины. Склонность к суициду среди мужчин выше в 2-4 раза. В Эстонии это соотношение составляет один к четырем, поэтому уровень самоубийств среди мужчин у нас очень высок. Это проблема, которая требует серьезного подхода», - отмечает Лехтметс.
Андрес Лехтметс объяснил, что аддиктивное поведение у мужчин идет рука об руку с депрессией и тревогой. «Почему эстонские мужчины реже обращаются за помощью? Основная причина - стигма, что проблемы с психическим здоровьем - это признак слабости. Существует также негативное отношение к обращению за помощью: я сам справлюсь - мужчина со всем справляется самостоятельно! К счастью, молодое поколение уже не боится идти к врачу, и страх перед обращением за помощью уменьшился, но полностью не исчез», - сказал Лехтметс.
Андрес Лехтметс считает, что алкоголь также является очень большой проблемой. «Когда у меня плохое настроение и мне тревожно, никто другой не может мне помочь, моё лекарство - алкоголь. Механизмы социального преодоления у мужчин хуже, и они чаще совершают ошибки», - объясняет он.
«Мужчину защищает брак и здоровые отношения», - говорит психиатр. «Мужчины, состоящие в хороших отношениях, реже страдают депрессией и алкоголизмом. Конечно, хорошие и здоровые отношения положительно влияют и на женщин», - сказал Лехтметс.
Лехтметс отметил, что предпосылки психических расстройств носят как генетический, так и социальный характер. «Мы не можем изменить генетику, но мы можем изменить социальную среду. Важно пропагандировать здоровый образ жизни. Крепкие общественные связи очень помогают в жизни. И в-третьих, мы могли бы больше гордиться собой», - подытожил психиатр.
На конференции выступили спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, директор школы Хийумаа Антти Лейгри, художник Орест Кормашов, священнослужитель Гуннар Котиесен, психиатр Андрес Лехтметс, начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Энно Мытс, предприниматель Яанус Отса. В панельной дискуссии приняли участие музыкант Тоомас Лунге, пастор Марко Тийтус, директор Эстонского фонда здравоохранения и депутат парламента Эстонии Ээро Мерилинд, предприниматель и тренер Герри Коннов. День проходил под председательством Ханнеса Хермакюла.
Конференция организована SA Väärtustades Elu, которая с 2012 года регулярно проводит конференции, посвященные Дню матери и Дню отца. Конференция проводится при поддержке Совета церквей Эстонии.