Жизнь не будет прежней: Павел Глоба предрек четырем знакам Зодиака незабываемый ноябрь

Телец

Представители земного знака в ноябре оживут и расцветут. Этому поспособствует романтическая встреча в начале месяца. Павел Глоба уверен, что простая случайность перерастет в крепкую связь.

Рак

Представители водного знака в ноябре сменят место работы. Причем решение будет спонтанным, однако Павел Глоба считает, что Раки ни разу не пожалеют.

Весы

Представители воздушного знака в ноябре решатся на серьезный шаг: покупку недвижимости. Весы долго к этому шли. Знаменитый астролог рекомендует выходить на сделку в конце месяца.

Водолей