Бдительный автомобилист заметил в районе Мустамяэ (Таллинн) пикап, который вез незакрепленный груз. «Это было жуткое ощущение, и мой спутник прямо вскрикнул», - описывает произошедшее Вамбола.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Возле головы пассажира появился этот штырь»: в Таллинне водитель пикапа создал опасную ситуацию на дороге
Комментарий полиции
Встревоженный читатель Вамбола описывает зрелище, которое он лицезрел, когда ехал на работу. Пикап, ехавший по Таллинну, перевозил опасный незакрепленный груз. Напомним, что на прошлой неделе в Куусалу произошло серьезное ДТП, в результате которого опасный груз убил отца и его дочь.