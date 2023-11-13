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ФОТО ⟩ «Возле головы пассажира появился этот штырь»: в Таллинне водитель пикапа создал опасную ситуацию на дороге

Комментарий полиции
Стен Таливеэ
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Пикап, перевозящий опасный незакрепленный груз.
Пикап, перевозящий опасный незакрепленный груз. Фото: Lugeja foto / Elu24 kollaaž

Бдительный автомобилист заметил в районе Мустамяэ (Таллинн) пикап, который вез незакрепленный груз. «Это было жуткое ощущение, и мой спутник прямо вскрикнул», - описывает произошедшее Вамбола.

Встревоженный читатель Вамбола описывает зрелище, которое он лицезрел, когда ехал на работу. Пикап, ехавший по Таллинну, перевозил опасный незакрепленный груз. Напомним, что на прошлой неделе в Куусалу произошло серьезное ДТП, в результате которого опасный груз убил отца и его дочь.

По словам Вамболы, это зрелище привлекло ее внимание на перекрестке улиц Таммсааре и Рахумяэ теэ. Машина, которая ехала перед ним, перевозила незакрепленные арматуры.

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