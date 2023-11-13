ФОТО ⟩ «Возле головы пассажира появился этот штырь»: в Таллинне водитель пикапа создал опасную ситуацию на дороге

Встревоженный читатель Вамбола описывает зрелище, которое он лицезрел, когда ехал на работу. Пикап, ехавший по Таллинну, перевозил опасный незакрепленный груз. Напомним, что на прошлой неделе в Куусалу произошло серьезное ДТП, в результате которого опасный груз убил отца и его дочь.