ВЫ БУДЕТЕ В ШОКЕ! ⟩ Спустя пять лет стала известна причина гибели пожилой пары в Египте

Как сообщает CNN, инцидент произошел еще в августе 2018 года, но результаты стали известны только сейчас.

Джон и Сьюзан Купер останавливались в 5-звездном отеле Steigenberger Aqua Magic в курортном городе Хургада на побережье Красного моря. Соседнюю комнату обработали пестицидом «Лямбда» от клопов. В некоторых странах эту смесь разбавляют веществом дихлорометан, которое заставляет организм поглощать угарный газ.

Обработанный гостиничный номер, заклеенный малярной лентой вокруг двери, был соединен с комнатой Куперов соседней дверью.

Супруги вернулись в свою комнату на ночь, но на следующий день их дочь обнаружила родителей серьезно больными. 69-летний Джон Купер вскоре скончался в номере, а его 63-летняя жена Сьюзан скончалась спустя несколько часов в больнице.