Новый креативный директор Moschino умер через 9 дней после начала работы

Предварительной причиной смерти 46-летнего дизайнера Давиде Ренне называют сердечный приступ. В феврале 2024 года новый креативный директор Moschino должен был продемонстрировать свою первую коллекцию, пишет «Фокус».
Итальянский дизайнер Давиде Ренне, который только 1 ноября официально стал новым креативным директором Moschino, умер 10 ноября в возрасте 46 лет в Милане. О его смерти сообщил модный дом в своем аккаунте в Instagram.
«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его у нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло. Вместе с Давиде мы работали над амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего. Давиде, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение. Сегодня на нас лежит ответственность продолжать то, что только представляли себе его воображение и творческий потенциал. Мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье и друзьям», - заявил Массимо Ферретти, председатель Aeffe SpA.
Предварительной причиной смерти Давиде назвали сердечный приступ.
Уроженец Тосканы должен был показать свою первую коллекцию в качестве нового креативного директора Moschino в феврале 2024 года во время Недели моды в Милане.
Смерть талантливого дизайнера стала шоком для всех, кто его любил. Наставник Ренне Дель Аква написал в Instagram: «Прощай, Давиде! Ты всегда будешь в моем сердце».