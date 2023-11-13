Новый креативный директор Moschino умер через 9 дней после начала работы

«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его у нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло. Вместе с Давиде мы работали над амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего. Давиде, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение. Сегодня на нас лежит ответственность продолжать то, что только представляли себе его воображение и творческий потенциал. Мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье и друзьям», - заявил Массимо Ферретти, председатель Aeffe SpA.