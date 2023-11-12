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Видео ⟩ «Отвратительно»: пассажир самолета взбешен тем, что пилот сел на место его девушки

Limon.ee
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/Jake Williams/"X"

Пассажир авиакомпании American Airlines был зол после того, как его девушке отказали в месте в первом классе, которое затем занял пилот самолета, сообщает RUS TVNET со ссылкой на американское издание Insider.

Пассажир Джейк Уильямс на платформе Х (ранее - Twitter) во вторник, 7 ноября, написал, что он и его подруга получили места в первом классе. Позже экипаж самолета отметил, что сиденье его подруги повреждено, поэтому им необходимо перебраться в заднюю часть воздушного судна.

После этого на ее место сел пилот. «Вы просто отвратительные. Вы подняли категорию билетов для меня и моей девушки до первого класса, после чего отправили ее в заднюю часть самолете, потому что ее сиденье якобы сломано. Затем на "поврежденное" место садится пилот».

На кадрах видно, что мужчина в форме пилота сел на сиденье. Когда и куда летел самолет, неизвестно, однако известно, что пилот в тот день не выполнял рабочих обязанностей. Иногда пилотов сажают среди пассажиров, так как в рамках работы они отправляются в другую страну или город.

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