Видео ⟩ «Отвратительно»: пассажир самолета взбешен тем, что пилот сел на место его девушки

Пассажир Джейк Уильямс на платформе Х (ранее - Twitter) во вторник, 7 ноября, написал, что он и его подруга получили места в первом классе. Позже экипаж самолета отметил, что сиденье его подруги повреждено, поэтому им необходимо перебраться в заднюю часть воздушного судна.

После этого на ее место сел пилот. «Вы просто отвратительные. Вы подняли категорию билетов для меня и моей девушки до первого класса, после чего отправили ее в заднюю часть самолете, потому что ее сиденье якобы сломано. Затем на "поврежденное" место садится пилот».

@AmericanAir



You all are terrible. You (gate agent) upgraded my girlfriend and I to first class. You kick her out because broken seat move her to the back. Then pilot sits in said broken seat. pic.twitter.com/F1I69By3az — Jake Williams (@jwilliams0787) November 8, 2023