ФОТО ⟩ Кейт Миддлтон трогательно отдала дань уважения Елизавете II в важный день для королевской семьи

Теперь фигуры королевы и ее супруга красуются на фасаде Королевского Альберт-холла. Похоже, церемоний получилась очень трогательной, так что даже обычно сдержанный Карл не смог скрыть эмоции - на фотографиях видно, что на его глаза навернулись слезы.

Эксперт Джуди Джеймс рассказала The Mirror, что так герцогиня Уэльская отдает очень важную дань памяти покойной королеве. «Жемчуг совсем не в стиле Кейт, обычно она его не носит. Зато для покойной королевы жемчужные украшения всегда были ключевым акцентом, поэтому они ассоциируются именно с ней», - считает эксперт. И эту любовь можно понять: с жемчугом у королевы Елизаветы была сентиментальная связь. Ее отец, король Георг IV, дарил девочке по одной жемчужине каждый год с момента ее рождения, чтобы к 18 годам из них сложилось полноценное украшение. А свое первое жемчужное ожерелье она получила от отца в день его коронации.