Вчера в Великобритании отмечали День памяти павших - национальный праздник, посвященный всем погибшим солдатам Соединенного Королевства. К этому важному дню король Карл III приурочил открытие бронзовых статуй в честь своих покойных родителей - Елизаветы II и принца Филиппа.
ФОТО ⟩ Кейт Миддлтон трогательно отдала дань уважения Елизавете II в важный день для королевской семьи
Теперь фигуры королевы и ее супруга красуются на фасаде Королевского Альберт-холла. Похоже, церемоний получилась очень трогательной, так что даже обычно сдержанный Карл не смог скрыть эмоции - на фотографиях видно, что на его глаза навернулись слезы.
На церемонии открытия королю составила компанию его супруга Камилла, а также принц Уильям с Кейт Миддлтон. Последняя выбрала соответствующее поводу строгое, но элегантное черное платье, которое дополнила булавкой с красным маком — традиционным символом Дня памяти. Но, безусловно, главным украшением образа стали жемчужные серьги и ожерелье, которые раньше принадлежали королеве Елизавете.
Эксперт Джуди Джеймс рассказала The Mirror, что так герцогиня Уэльская отдает очень важную дань памяти покойной королеве. «Жемчуг совсем не в стиле Кейт, обычно она его не носит. Зато для покойной королевы жемчужные украшения всегда были ключевым акцентом, поэтому они ассоциируются именно с ней», - считает эксперт. И эту любовь можно понять: с жемчугом у королевы Елизаветы была сентиментальная связь. Ее отец, король Георг IV, дарил девочке по одной жемчужине каждый год с момента ее рождения, чтобы к 18 годам из них сложилось полноценное украшение. А свое первое жемчужное ожерелье она получила от отца в день его коронации.