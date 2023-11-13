ГОРОСКОП НА 13 НОЯБРЯ ⟩ Тельцов ждут конфликты, у Весов – проблемы с деньгами

Стрелец

Поведение недругов (и даже союзников) может запутать, озадачить вас, оставить в состоянии полного недоумения. Вам не удастся бороться с собственными сомнениями в одиночку. Поиски информации дадут неоднозначный результат или не дадут никакого. Часть ваших внутренних колебаний переплавится в действие, в решительный тайный поступок. Лучше всего, если это будет необычное, творческое проявление, или искренняя забота о детях, о дорогих вам людях. Пытаясь перехитрить весь мир лишь в собственных интересах, выгородить или спасти свою персону, вы можете пережить сильное разочарование.

Козерог

Вы склонны обращать внимание не на свою очевидную удачу (творческую или любовную), а на то, что мешает ей. Родители-Козероги будут вынуждены активно защищать интересы детей. Не пытайтесь внести идеальную четкость в вопросы, которые мучают ваш ум. Временно смиритесь с путаницей в документах, которые регламентируют ваши доходы и расходы, будущее, а также возможные риски, форс-мажоры. Сосредоточьтесь на том, что требует от вас действия - например, на отстаивании своих интересов в партнерстве. Это особенно актуально при угрозе разрыва брачных отношений либо делового договора.

Водолей

Практический домашний вопрос или семейная необходимость вынудят вас отказаться от колебаний и бездействия и совершить решительный поступок. Если у вас нет своего мнения вообще, вам придется сделать это под настойчивым влиянием кого-то из членов семьи. Поведение работодателя (или родителя, супруга) может быть очень неуравновешенным. Постарайтесь проявить терпение и не раздражаться в ответ. Жертвой вашего плохого настроения в итоге могут оказаться близкие, живущие с вами под одной крышей. Другие возможные результаты - нервозность, ухудшение самочувствия или неудача в делах.

Рыбы