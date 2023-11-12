10 ноября на сайте престижной музыкальной премии «Грэмми» опубликован список номинантов, которые могут претендовать на награды. Украинская певица Джамала после обнародования списков сообщила в Instagram, что подавала заявку в номинации «Лучший международный музыкальный альбом», но не вошла в число номинантов, пишет Гордон.
Победительница Евровидения от Украины подавала заявку на «Грэмми-2024», но не вошла в число номинантов
«Думала ли я, что могу стоять на одной сцене с… Lа хотя бы c [американской певицей] Бейонсе? Легко! Почему нет? Это же мое воображение. Моя мечта. Кто запретит? Думала ли я, что могу когда-нибудь получить »Грэмми« в одной номинации с ней? Нет, здесь вряд ли. Почему? Это ее »народная музыка«, которую она поет примерно с того момента, как я выступала на табурете перед родственниками. Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе »Грэмми« [в номинации] Best Global Music Album вместе с [индийской певицей Амритой] Шакти – это для меня равноценно тому, что быть в одной категории с Бейонсе. Быть услышанной среди индийской и латиноамериканской музыки, которая каждый год забирает награды, – это уже много», – написала Джамала.
Церемония вручения «Грэмми 2024» состоится 4 февраля 2024 года.