Победительница Евровидения от Украины подавала заявку на «Грэмми-2024», но не вошла в число номинантов

«Думала ли я, что могу стоять на одной сцене с… Lа хотя бы c [американской певицей] Бейонсе? Легко! Почему нет? Это же мое воображение. Моя мечта. Кто запретит? Думала ли я, что могу когда-нибудь получить »Грэмми« в одной номинации с ней? Нет, здесь вряд ли. Почему? Это ее »народная музыка«, которую она поет примерно с того момента, как я выступала на табурете перед родственниками. Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе »Грэмми« [в номинации] Best Global Music Album вместе с [индийской певицей Амритой] Шакти – это для меня равноценно тому, что быть в одной категории с Бейонсе. Быть услышанной среди индийской и латиноамериканской музыки, которая каждый год забирает награды, – это уже много», – написала Джамала.