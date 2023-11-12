Середина ноября сулит крутые сюрпризы этим знакам Зодиака

Овен

Следующие 10 дней вы будете просыпаться с такой мощной энергией, что вам захочется горы свернуть. Вы будете готовы буквально на все, только бы воплотить в жизнь свою мечту. Астрологи говорят, что у вас все получится, если вы будете действовать с умом. Не всегда нужно поддаваться эмоциям.

Лев

Для Львов наступает период расцвета в карьере. Вас могут попытаться переманить. Однако руководство не захочет вас отпускать на новое место работы, поэтому предложит вам все блага - повышение зарплаты, новую должность. За вас будут бороться!

Весы