В Эстонии отмечают День отца: Департамент статистики поздравил с праздником

В публикации сказано, что в Эстонии живет 307 132 отца, 27% из которых имеют высшее образование. Среднему проживающему в Эстонии отцу 54 года. Больше всего в Эстонии 51-летних отцов. Также в нашей стране живет 16 отцов старше 100 лет.

Мужчинам, которые в прошлом году впервые стали отцами, в среднем было 32 года. В 2022 году первый ребенок появился у 4722 мужчин. У 37% отцов есть по одному ребенку. Двое детей есть у 41% отцов. У 22% отцов есть трое или более детей.