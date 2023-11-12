Блогер из Украины София Стужук, переехавшая в Ригу из-за войны, стремительно лысеет после пластики лица

В свое время София сделала себе новую грудь, которую теперь мечтает переделать. А недавно ей прооперировали лицо. Многодетная мать надеется, что наконец-то получит внешность мечты.

Однако она столкнулась с новой проблемой - ее волосы стали стремительно выпадать. Что стало этому причиной - пока неизвестно.

«Дико извиняюсь за нелицеприятные фото. Но я лысею! Это не просто волосопад, это облысение… Из меня просто каждый день вылазят волосы клоками сумасшедшими. И реально волос почти не осталось. Я в панике…» - посетовала 28-летняя София в личном блоге.

К слову, пользователи Сети считают, что Софии Стужук стоило бы оставить свою внешность в покое, ведь она прекрасно выглядела и без различных манипуляций. Сама звезда соцсети так не думает. Она уверена - ей еще предстоит много работы над собой.

«Мне уже несколько месяцев не дает покоя моя „поплывшая“ правая сторона лица. Ужасная нависающая складкой носогубка, добавляющая плюс 10 лет. Кривой после операции нос. У всех есть "рабочая сторона". У меня это - левая. Вот если правую сторону не сильно видно - все хорошо. С ней я действительно выгляжу старше своих лет» - жаловалась она.

Помимо всего прочего, Стужук не стала скрывать, в какую сумму ей обошлось повторное преображение, сделанное в Турции.