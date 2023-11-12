Новорожденная дочь звезды сериала «Игра престолов» умерла, прожив всего два дня

Исландский спортсмен и актер из сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон сообщил о смерти своей новорожденной дочери. Малышка прожила всего два дня.

Девочка появилась на свет на 21-й неделе беременности - 8 ноября. Врачи боролись за жизнь новорожденной, но спасти ее так и не удалось. По словам Бьёрнссона, сначала у малышки снизилась моторика, а потом остановилось сердце. Родители успели назвать ее Грейс Морган.