Новорожденная дочь звезды сериала «Игра престолов» умерла, прожив всего два дня

Актер сериала «Игра престолов» Бьёрнссон сообщил о смерти новорождённой дочери.
Исландский спортсмен и актер из сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон сообщил о смерти своей новорожденной дочери. Малышка прожила всего два дня.
Девочка появилась на свет на 21-й неделе беременности - 8 ноября. Врачи боролись за жизнь новорожденной, но спасти ее так и не удалось. По словам Бьёрнссона, сначала у малышки снизилась моторика, а потом остановилось сердце. Родители успели назвать ее Грейс Морган.
Пара жената пять лет и воспитывает сына Стормура Магни. У Бьёрнссона также есть внебрачная дочь.