Соединение Венеры с Плутоном, которое произойдет в течение первой половины этого дня, усилит сексуальное влечение и притяжение между полами. Это отличное время для интимных свиданий, новых знакомств (в этом случае не спешите форсировать развитие отношений, в противном случае они могут закончиться также быстро, как и начались).
ГОРОСКОП НА 12 НОЯБРЯ ⟩ Овнам стоит быть внимательными, Львам не следует рисковать, а Дев ждут материальные проблемы
Вторая половина этого дня окажется менее благоприятной. Выражать свои чувства станет сложнее, а невыраженные эмоции и чувства будут препятствовать нормальному общению. Не стоит также на вторую половину дня планировать поездки, они могут сложиться не так удачно, как хотелось бы, а только способны подпортить вам настроение.
Овен
Вы можете нервничать из-за осложнений с простыми покупками или из-за иных финансовых причин. Будьте внимательнее: есть риск ошибиться в подсчетах, поставить подпись не там, где следует, или вообще забыть ее поставить. Небольшая оплошность приведет к тому, что вам придется отрабатывать долг или исправлять сделанное, прикладывая гораздо больше сил, чем предполагалось вначале. Тратя деньги, старайтесь применять системный подход, не поддавайтесь настроениям. Получаемые сведения проверяйте заранее, а к мнению общества или друзей относитесь с двойной осторожностью.
Телец
Смиритесь с возможным непониманием между собой и окружающими в самых простых вещах. Не удивляйтесь, если одно и тоже вам придется объяснять дважды, а слова для выражения собственных эмоций и впечатлений будут находиться с трудом. Не все будут готовы разделить ваше мнение и понять ваши первоочередные потребности. Но это переходный, неоднозначный день, и пережить его лучше спокойно, не поддаваясь раздражению из-за всеобщей неопределенности. Не изменяйте своим основным принципам, даже если чувствуете, что ваша непробиваемость и стойкость ведут к противостоянию с партнером.
Близнецы
Проверяйте на правильность всю информацию, которую получаете, проявляя терпение и основательность. Обилие контактов, суета, споры о выполнении обязанностей, выяснение отношений с переходом на личности - все это может спровоцировать хронические недомогания. Недомолвки, невозможность выяснить правду будут раздражать вас. Старайтесь вовремя сбрасывать с себя излишек психологического напряжения, делайте перерывы в работе с бумагами и в рабочих встречах, избегайте сомнительных предложений. Воздержитесь от скорых выводов и упреков: окружающие могут пребывать в заблуждении так же, как и вы.
Рак
Все текущие дела, повседневные хлопоты способны породить в вас беспокойство, легкую нервозность, подозрительность. Любовное свидание может не состояться по неясной причине или оставить неприятный осадок, ощущение недоговоренности. Воспитание или обучение детей может идти с трудом, из-за их невнимательности или попыток обмануть вас, увильнуть от занятий, что-то скрыть, из-за пропусков или опозданий. Не спешите радоваться или расстраиваться из-за каждой случайной новости. Перепроверьте то, что узнали, обратитесь к надежному советчику, партнеру, старшему уважаемому человеку, родственнику.
Лев
При всей важности домашних и семейных дел, они могут оказаться настолько запутанными, что вы не сможете в них разобраться. Берегитесь настаивать на своем мнении без веской причины. В данный момент ваши суждения наверняка основаны на не совсем верных сведениях. Вы рискуете либо попасть впросак и уронить свой авторитет перед членами семьи, либо подвести близких, дав им неправильный совет. Мужская и женская половина семьи могут конфликтовать между собой, разделившись на два лагеря. Одним из самых больных вопросов станет финансовый или имущественный аспект общего семейного существования.
Дева
Обучение, путешествие, связи, литературная и издательская деятельность будут представлять для вас одновременно и большой интерес, и проблему. В дальней поездке или в процессе подготовки к ней, а также в коротких разъездах по делам вас ожидают мелкие материальные проблемы, недоразумения с документами или транспортом. Вы вполне можете забыть паспорт или удостоверение, выбрать неправильный маршрут, сесть не в тот поезд или автобус. Это не очень удачный день для сдачи тестов и экзаменов, так как вы способны провалиться из-за досадной мелочи, при этом в целом прекрасно зная предмет.
Весы
Воздержитесь от принятия важных решений в какой бы то ни было области. День полезен для вас тем, что дает возможность узнать массу практической информации, как верной, так и неверной, и попытаться разобраться в ней. Если вы посвятите этому процессу большую часть своего времени, то не прогадаете. Вы можете продумать альтернативные варианты, связанные с обучением детей, особенно обращая внимание на будущие перспективы роста и на способы оплаты их учебы. Весам, которые заинтересованы в совместном деловом, финансовом проекте, следует продумать все риски, рассмотреть все связи.
Скорпион
Будьте внимательнее в контактах, осмотрительно подбирайте слова, с помощью которых выражаете свои намерения. Не торопитесь обвинять домочадцев в рассеянности и халатности. Не исключено, что вы, незаметно для себя, демонстрируете окружающим эти же качества, только усиленные вашей самоуверенностью. Не ставьте подписей под деловыми документами, соглашениями, расписаниями. Партнеры не очень настроены вникать в ваши планы, их больше волнуют собственные насущные потребности. Вам придется с этим считаться, если вы дорожите своим союзом, коммерческим или супружеским.
Стрелец
Неразбериха в деловых бумагах, контактах не позволит вам принять решения, взвешенного до мелочей. Ограничьтесь тем, что вы интуитивно понимаете основной смысл текущей ситуации, и благодаря этому можете придерживаться своего генерального плана, что бы ни случилось. От легкомысленных соглашений, сомнительных связей лучше держаться подальше (либо иметь в виду их ненадежность заранее, используя по необходимости и с умом). Воздержитесь от подписания документов. Попробуйте также свыкнуться с мыслью о том, что отныне вам не удастся добиваться своего одной лишь силой личного обаяния.
Козерог
День принесет ощущение неопределенности в мелочах, хотя вы полностью уверены в главном. Избегайте любых финансовых операций, будьте внимательнее при обычных бытовых покупках. Проявите терпение в разговорах с детьми, не раздражайтесь из-за неудачной попытки связаться с ними, позаботиться о них. Не торопите хорошие события, касающиеся любовных дел, сердечных привязанностей, даже если отменится встреча с тем, кого вы любите. Временно воздержитесь от решительных шагов (широких новых инициатив, важных договоренностей), связанных с карьерой и продвижением к намеченным целям.
Водолей
Чтобы не утонуть в суете этого дня, вам придется держать в поле своего зрения самые разные вопросы, иногда противоречащие друг другу или взаимоисключающие по смыслу. Проверяйте все документы, связанные с домом, коммунальными платежами, а также всю деловую документацию. Ошибка может вкрасться в них не по вашей вине. Но ее обнаружение поставит вас в неопределенную ситуацию, из которой придется как-то выбираться. Встреча с близкими, родственниками, знакомыми, детьми, любимыми может не состояться по странной и досадной причине, а связь - оборваться или быть не лучшего качества.
Рыбы
Будьте внимательнее в коротких поездках. В целом, они принесут именно тот результат, на который вы надеялись. Но всевозможные мелочи, нестыковки, недоразумения все же способны оставить у вас неприятный осадок, и вы получите удовлетворение от сделанного, но никак не удовольствие. Ваша собственная реакция на слова собеседников, на получаемую информацию может оказаться замедленной. Вы можете опоздать, не сразу попасть туда, куда хотели, или с трудом дозвониться до того, с кем вам потребовалось связаться. Впрочем, все это покажется вам скорее забавным, чем трагичным.