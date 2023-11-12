ГОРОСКОП НА 12 НОЯБРЯ ⟩ Овнам стоит быть внимательными, Львам не следует рисковать, а Дев ждут материальные проблемы

Стрелец

Неразбериха в деловых бумагах, контактах не позволит вам принять решения, взвешенного до мелочей. Ограничьтесь тем, что вы интуитивно понимаете основной смысл текущей ситуации, и благодаря этому можете придерживаться своего генерального плана, что бы ни случилось. От легкомысленных соглашений, сомнительных связей лучше держаться подальше (либо иметь в виду их ненадежность заранее, используя по необходимости и с умом). Воздержитесь от подписания документов. Попробуйте также свыкнуться с мыслью о том, что отныне вам не удастся добиваться своего одной лишь силой личного обаяния.

Козерог

День принесет ощущение неопределенности в мелочах, хотя вы полностью уверены в главном. Избегайте любых финансовых операций, будьте внимательнее при обычных бытовых покупках. Проявите терпение в разговорах с детьми, не раздражайтесь из-за неудачной попытки связаться с ними, позаботиться о них. Не торопите хорошие события, касающиеся любовных дел, сердечных привязанностей, даже если отменится встреча с тем, кого вы любите. Временно воздержитесь от решительных шагов (широких новых инициатив, важных договоренностей), связанных с карьерой и продвижением к намеченным целям.

Водолей

Чтобы не утонуть в суете этого дня, вам придется держать в поле своего зрения самые разные вопросы, иногда противоречащие друг другу или взаимоисключающие по смыслу. Проверяйте все документы, связанные с домом, коммунальными платежами, а также всю деловую документацию. Ошибка может вкрасться в них не по вашей вине. Но ее обнаружение поставит вас в неопределенную ситуацию, из которой придется как-то выбираться. Встреча с близкими, родственниками, знакомыми, детьми, любимыми может не состояться по странной и досадной причине, а связь - оборваться или быть не лучшего качества.

Рыбы