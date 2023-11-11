ВИДЕО ⟩ Пилот едва не спровоцировал катастрофу пассажирского самолета из-за галлюцинаций

44-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон принял психоделические грибы за два дня до полета из Эверетта (штат Вашингтон) в Сан-Франциско - таким способом он решил почтить память своего лучшего друга. Но это, по словам мужчины, только ухудшило его и без того хрупкое психологическое состояние.

До этого Эмерсон уже несколько месяцев боролся с депрессией, а перед полетом не спал в течение 40 часов. В общем, нетрудно представить, в каком состоянии он занял откидное сиденье в кабине пассажирского самолета. В тот день он летел как дополнительный пилот, не выполняющий обязанностей на рейсе.

Уже в небе мужчина потерял ощущение реальности, его охватили галлюцинации и паранойя. «Я подумал: "Я что, мертв? Это ад?"», - рассказал Эмерсон изданию New York Times. Остановить паническую атаку он решил нестандартным способом: обрушив самолет со всеми его пассажирами. «Я думал, что если заглушу оба двигателя, то самолет начнет падать и прямо перед крушением я проснусь», - объяснил он в интервью, которое дал из-за решетки в ожидании суда.