ВИДЕО ⟩ Пилот едва не спровоцировал катастрофу пассажирского самолета из-за галлюцинаций

Американский пилот попытался в воздухе отключить двигатели самолета с 83 пассажирами и членами экипажа на борту. А всему виной галлюцинации после употребления наркотиков, пишет New York Times.
44-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон принял психоделические грибы за два дня до полета из Эверетта (штат Вашингтон) в Сан-Франциско - таким способом он решил почтить память своего лучшего друга. Но это, по словам мужчины, только ухудшило его и без того хрупкое психологическое состояние.
До этого Эмерсон уже несколько месяцев боролся с депрессией, а перед полетом не спал в течение 40 часов. В общем, нетрудно представить, в каком состоянии он занял откидное сиденье в кабине пассажирского самолета. В тот день он летел как дополнительный пилот, не выполняющий обязанностей на рейсе.
Уже в небе мужчина потерял ощущение реальности, его охватили галлюцинации и паранойя. «Я подумал: "Я что, мертв? Это ад?"», - рассказал Эмерсон изданию New York Times. Остановить паническую атаку он решил нестандартным способом: обрушив самолет со всеми его пассажирами. «Я думал, что если заглушу оба двигателя, то самолет начнет падать и прямо перед крушением я проснусь», - объяснил он в интервью, которое дал из-за решетки в ожидании суда.
К счастью, воплотить в жизнь свой страшный план Джозеф не успел. В какой-то момент к нему вернулось сознание и он предупредил стюардессу: «Вам нужно надеть на меня наручники прямо сейчас, иначе произойдет что-то плохое». И хотя сразу после этого он все же попытался отключить двигатели, экипаж смог усмирить мужчину и вывести его из кабины. Но даже когда самолет заходил на экстренную посадку в аэропорту Орегона, Эмерсон попытался открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета, думая, что так сможет проснуться.
Он также рассказал, что до этого инцидента не обращался за помощью из-за своих психологических проблем, потому что боялся потерять лицензию пилота. Но теперь, очевидно, этот страх точно воплотится в реальность. «Я не думаю, что когда-нибудь снова буду летать», - подвел итог Джозеф Эмерсон.