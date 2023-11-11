«На всякий случай попробую. Может быть, повезет, и проблема решится, но надежда маленькая», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальной сети о том, что ее маленький сын Кристофер несколько дней назад забыл свою скрипку в общественном транспорте. Об этом пишет Elu24.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Маленький сын Сильвии Ильвес забыл арендованную скрипку в трамвае: не найдем – придется искать деньги
Виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в социальных сетях, что ее семилетний сын Кристофер, который учится игре на скрипке, в среду, 8 ноября, забыл в трамвае 2-й линии свой маленький черный футляр для скрипки.
Кристофер ехал от остановки «Канути» до остановки «Пабери».
«Мы обратились в центр забытых в трамваях вещей, где нам сказали, что ни одного футляра со скрипкой туда не привозили», - пишет в посте Ильвес. «На милом черном футляре есть надпись "Cristopher Maximilian", но, к сожалению, нет номера телефона».
Эстонская виолончелистка предполагает, что, скорее всего, скрипку кто-то нашел. «Ребенок очень расстроен, он вообще крайне ответственно относится к своим обязанностям, и его печалит сложившаяся ситуация», - говорит мать.
«И конечно, если я не найду эту чудесную маленькую скрипку, мне придется заплатить арендодателю музыкального инструмента», - сообщает Ильвес. «А на поиски такой суммы уйдет какое-то время».