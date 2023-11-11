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ЗЕРКАЛЬНАЯ ДАТА ⟩ 11.11.2023: чего ожидать от этого дня

Limon.ee
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Нумерология. Снимок иллюстративный.
Нумерология. Снимок иллюстративный. Фото: FotoHelin/Shutterstock

Число 11 в нумерологии считается сакральным. Оно сочетает в себе энергию творчества, чувствительности, повышенной интуиции. Рунолог Татьяна Самохина рассказала, что означает зеркальная дата 11.11, а также что можно и нельзя делать в этот день. Об этом пишет Фокус.

Особенности зеркальной даты 11.11.2023

По словам рунолога, число 11 в нумерологии считается сакральным. Оно сочетает в себе энергию творчества, чувствительности, повышенной интуиции. Две единицы, расположенные рядом, символизируют некий портал между мирами, который открывается именно в мистический «темный» период ноября. Еще две единицы зеркальной даты 11.11.2023 усиливают действие этого портала, открывая нам небывалые возможности и «тайные комнаты», расположенные между вдохновением и интуицией.

Также стоит обратить внимание на сумму чисел (1+1+1+1= 4). Четверка олицетворяет собой все то ценное и материальное, что мы можем получить посредством своих усилий и труда. Это деньги, материальные блага, интеллектуальные идеи, которые впоследствии стают действиями. Задача четверки - напоминать нам, что мы и только мы являемся творцами своего благополучия и успеха.

Именно дата 11.11.2023 может стать вашим счастливым талисманом на пути к новым возможностям и переменам к лучшему.

Что можно делать в зеркальную дату 11.11:

  • слушать свой внутренний голос;
  • обращать внимание на символы и знаки;
  • быть открытым к новому;
  • принимать себя и свои недостатки;
  • медитировать;
  • проводить генеральную уборку;
  • обращать внимание на цифры и числа.

Что нельзя делать в зеркальную дату 11.11:

  • желать другим зла;
  • завидовать и ругаться;
  • допускать разрушающие мысли;
  • таить обиду;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • материться.
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