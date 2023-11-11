Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября для всех знаков Зодиака

Рак

Хотя для отношений время не подходит, Раки могут неожиданно для себя оказаться посреди служебного романа. Очень хорошо подумайте, точно ли вам это нужно и стоят ли того связанные с этим проблемы. Больше отдыхайте, чтобы оставаться в хорошем эмоциональном состоянии. Это поможет вам принимать правильные решения.

Лев

Общая атмосфера вокруг накаленная, страсти бушуют, конфликты вспыхивают… Держите себя в руках. Если вы сумеете «подняться над ситуацией» и не позволите эмоциям вами управлять, успех на этой неделе вам обеспечен. Да, и по-прежнему нужно обращаться с деньгами сдержанно и аккуратно.

Дева

Девы почувствую усталость. Это неудивительно - вы слишком много трудились и переживали. Вспомните о том, что необязательно все делать самостоятельно, что-то можно и делегировать. Но передавайте дела только тем, кому вы действительно можете доверять, иначе изведетесь и в итоге снова сделаете все сами, а вам нужно больше отдыхать.

Весы

Сложно придумать лучший период для саморазвития и самореализации. Можете проявить весь свой творческий потенциал, да и нетворческий тоже. Что касается любви, сейчас вы будете очень ревностно оберегать личное пространство, а это для личной жизни не самая удачная история. Поэтому отложите ее на потом, чтобы не наломать дров.

Стрелец