Звезда сериала «Кухня» призналась, что ее муж-россиянин намерен взять украинское гражданство

«Он позаботится об этом. Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину», - сказала Кузнецова в интервью Алине Доротюк.