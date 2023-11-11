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Звезда сериала «Кухня» призналась, что ее муж-россиянин намерен взять украинское гражданство

Limon.ee
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Екатерина Кузнецова.
Екатерина Кузнецова. Фото: vk.com

Звезда сериала «Кухня», актриса Екатерина Кузнецова призналась, что ее муж-россиянин Максим намерен сделать украинское гражданство, пишет ТСН.

Как известно, гражданский муж артистки, российский бизнесмен Максим Аплин, активно поддерживает Украину и осуждает действия Путина. Вместе с женой он поддерживает Украину и даже хочеть стать украинцем по паспорту:

«Он позаботится об этом. Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину», - сказала Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Екатерина Кузнецова вместе с мужем уехали из России. Сначала они отправились на Шри-Ланку, а затем обосновались в Испании.

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