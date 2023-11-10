ДАЙ МНЕ ТОЛЬКО ШАНС ⟩ В Таллинне выступит украинский певец Andro

24 ноября на сцене ночного клуба MJCLUB c большим концертом выступит украинский музыкант Andro.
Andro - талантливый молодой певец, чей необычный голос успел покорить сердца поклонников. Даже те, кто не знаком с творчеством исполнителя, наверняка слышали его вокал в припеве хита «Санта Лючия» группы Quest Pistols Show. Музыкант занимается сольным творчеством, создает оригинальные лирические композиции
Артист родился 19 января 2001 года в Киеве (по некоторым источникам, в цыганском таборе под Киевом). По национальности певец - чистокровный цыган. При рождении мальчик получил имя Андро Кузнецов. Уже с детства ребенок интересовался музыкой, проявлял артистизм. Во многом на становление музыкальной карьеры юноши оказал влияние дедушка.
В юном возрасте дед Андро вместе с ансамблем «Романэ Щавэ» много выступал по республикам Советского Союза. Имея тонкий музыкальный слух и замечательный голос, старик первым из родных заметил во внуке творческий потенциал и настоял на том, чтобы мальчик профессионально занялся пением, хотя родители юного певца были против.
Андро не стал доучиваться в школе. После 6-го класса он бросил учебу с разрешения родителей и посвятил себя музыке. За это время он овладел игрой на трех инструментах - гитаре, фортепиано и ударных.
Первый шаг в покорении музыкального олимпа стал для Andro необычным. Юноша узнал, что компания Open Art Studio проводит прослушивание девушек для исполнения припева в композиции «Санта Лючия» креативной команды Quest Pistols Show. Парень, которому на тот момент исполнилось 15, решил рискнуть и попробовать силы в отборе. Голос юноши поразил продюсера группы Юрия Бардаша необычным тембром и окраской.
Самобытность и узнаваемость музыки Андро появились благодаря тому, что артист сумел мастерски тонко вплести родные для него мотивы цыганской музыки в актуальные треки. Такое звучание не могло не обратить на себя внимание публики. Написав 20 песен, парень начал выступать на разных концертных площадках. Главной темой сочинений певца стали отношения между мужчиной и женщиной. Одним из синглов этого времени стала песня «Я бачу», созданная на украинском языке.
В августе 2019 года исполнитель выпустил сольный альбом Moon Flame. В пластинку вошли 9 треков разной тематики. Песня «Ночной рейс» стала одним из ярких номеров, используемых на выпускных вечерах. А лирическая композиция «Болен твоей улыбкой» взорвала чарты.
Cовместный трек с The Limba X.O по итогам 2020 года вошел в топ-10 самых популярных в чарте Apple Music, а на YouТube клип собрал более 60 миллионов просмотров.
В Таллинне на концерте музыкант исполнит свои лучшие работы, а также представит новый материал.