ДАЙ МНЕ ТОЛЬКО ШАНС ⟩ В Таллинне выступит украинский певец Andro

Andro - талантливый молодой певец, чей необычный голос успел покорить сердца поклонников. Даже те, кто не знаком с творчеством исполнителя, наверняка слышали его вокал в припеве хита «Санта Лючия» группы Quest Pistols Show. Музыкант занимается сольным творчеством, создает оригинальные лирические композиции

Артист родился 19 января 2001 года в Киеве (по некоторым источникам, в цыганском таборе под Киевом). По национальности певец - чистокровный цыган. При рождении мальчик получил имя Андро Кузнецов. Уже с детства ребенок интересовался музыкой, проявлял артистизм. Во многом на становление музыкальной карьеры юноши оказал влияние дедушка.

В юном возрасте дед Андро вместе с ансамблем «Романэ Щавэ» много выступал по республикам Советского Союза. Имея тонкий музыкальный слух и замечательный голос, старик первым из родных заметил во внуке творческий потенциал и настоял на том, чтобы мальчик профессионально занялся пением, хотя родители юного певца были против.

Андро не стал доучиваться в школе. После 6-го класса он бросил учебу с разрешения родителей и посвятил себя музыке. За это время он овладел игрой на трех инструментах - гитаре, фортепиано и ударных.