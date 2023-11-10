Подружиться с Драконом: в каком цвете встречать Новый 2024 год

Вообще, справедливости ради, Новый год в Поднебесной начинается 10 февраля 2024 и заканчивается 28 января 2025 года. В Эстонии все происходит раньше, но мы уверены: Дракон не расстроится, если мы поприветствуем его чуть раньше китайцев, ведь правда?

Для них крылатый ящер - главный талисман. Если покидающий нас Кролик - существо семейное, домашнее и бесконфликтное, то могучий Дракон - крайне амбициозный властолюбивый, яркий, неистовый и одновременно мудрый.

Он будет звать за собой в путешествия, к новым людям, великим свершениям, открывать перспективы, давать возможность проявлять себя, вылезать из норы, поможет обрести богатство и успех в любых начинаниях. Но при этом позволит сохранить желаемую стабильность тем, кому она необходима, ведь зеленое дерево - это про покой и гармонию: вот такой вот парадокс.

В чем встречать Новый 2024 год

Сразу отказываемся от идеи надеть что-то нейтральное, невзрачное, пастельных оттенков, мягкое и уютное, как домашнее одеялко: ящер не оценит по достоинству такое отношение. Классический деловой костюм тоже откладываем на офисные будни, как и любые другие вещи строго покроя (если этого не требует ваш дресс-код).

Вспоминаем о слегка отодвинутых современной модой на второй план парче, бархате, атласе, шелке, пайетках, вышивках, аппликациях - вот где настоящая роскошь, достойная великого Дракона! Никаких колючих, дешевых синтетических тканей, которые не под стать масштабу личности ящера.