Подружиться с Драконом: в каком цвете встречать Новый 2024 год

Наступающий 2024 год по восточному календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона (предыдущий аналогичный год был в 1964-м). С этим персонажем шутки плохи, лучше сразу наладить с ним взаимоотношения, и тогда огнедышащий союзник спалит все преграды на вашем пути. В каком же цвете встречать Новый 2024 год?
Вообще, справедливости ради, Новый год в Поднебесной начинается 10 февраля 2024 и заканчивается 28 января 2025 года. В Эстонии все происходит раньше, но мы уверены: Дракон не расстроится, если мы поприветствуем его чуть раньше китайцев, ведь правда?
Для них крылатый ящер - главный талисман. Если покидающий нас Кролик - существо семейное, домашнее и бесконфликтное, то могучий Дракон - крайне амбициозный властолюбивый, яркий, неистовый и одновременно мудрый.
Он будет звать за собой в путешествия, к новым людям, великим свершениям, открывать перспективы, давать возможность проявлять себя, вылезать из норы, поможет обрести богатство и успех в любых начинаниях. Но при этом позволит сохранить желаемую стабильность тем, кому она необходима, ведь зеленое дерево - это про покой и гармонию: вот такой вот парадокс.
В чем встречать Новый 2024 год
Сразу отказываемся от идеи надеть что-то нейтральное, невзрачное, пастельных оттенков, мягкое и уютное, как домашнее одеялко: ящер не оценит по достоинству такое отношение. Классический деловой костюм тоже откладываем на офисные будни, как и любые другие вещи строго покроя (если этого не требует ваш дресс-код).
Вспоминаем о слегка отодвинутых современной модой на второй план парче, бархате, атласе, шелке, пайетках, вышивках, аппликациях - вот где настоящая роскошь, достойная великого Дракона! Никаких колючих, дешевых синтетических тканей, которые не под стать масштабу личности ящера.
Откажитесь в новогоднюю ночь от джинсов: как никогда уместным будет роскошное сияющее платье и шпильки, на которых вам все равно не придется много передвигаться в праздничную ночь.
Не бойтесь добавлять в свой наряд больше блеска, интересные узоры, выбирать асимметричные модели. Выделяйтесь, но оставайтесь уместными.
Красный символизирует страсть, энергию и везение, поэтому смело выбираем оттенки этого цвета, не забываем про бордовый, вишневый, алый.
Золотой - цвет богатства, процветания, успеха, желтый же на протяжении многих веков был в Китае символом имперской власти.
Мнения экспертов по поводу зеленого разнятся: одни рекомендуют этот цвет, ведь сам Дракон - зеленый, другие говорят, лучше использовать другие оттенки в своем наряде и новогоднем декоре помещения.
Но мы склоняемся к первому варианту: только представьте, какие умопомрачительные образы можно создать, комбинируя золотой и зеленый цвета, например!
Если не любите кричащие образы, задобрить Дракона и не изменить себе помогут аксессуары, украшения в нужной гамме.
Мужчинам можно надеть яркую рубашку или джемпер, в официальной обстановке - дополнить костюм ярким галстуком, носками, платком.
В каком цвете лучше НЕ встречать Новый год
Дракон очень не любит темно-коричневый цвет, не оценит розовый или голубой, белый же в Китае считается символом смерти, а Дракон - это сама жизнь.