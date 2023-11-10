ВИДЕО ⟩ Что заставило полицейских броситься в реку?

Идея отмечать годовщину основания Эстонской полиции купанием в реке пришла в голову трем работникам полиции 10 лет назад и с тех пор это стало традицией.

В заплыве вместе с работниками Департамента полиции и погранохраны могли принять участие все желающие. Дистанция с каждым годом увеличивается на один метр.

«Мы же находимся на юге, здесь вода теплее, можно плавать в течение всего года», - пошутил руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа.

Также в заплыве участвовали двое из трех основателей этой традиции - Индрек Ояметс и Альвар Пяхкель.

Альвар Пяхкель также отметил, что количество любителей зимнего плавания значительно выросло после пандемии коронавируса, что по его мнению говорит о том, что люди стали серьезнее относиться к своему здоровью.