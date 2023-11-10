«Что это за волчок тут?» В семье Галкина и Пугачевой появилось домашнее животное

Галкин показал, как играет с черным щенком породы шипперке по кличке Рокки.

«Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Рокки? Ну, давай! Ой, Господи! Красавец, красавец наш! Умница!» – сказал Галкин, гладя щенка.

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Пара зарегистрировала брак 23 декабря 2011 года. Они воспитывают 10-летних двойняшек Лизу и Гарри. Детей родила суррогатная мать. У Пугачевой также есть 52-летняя дочь, российская певица Кристина Орбакайте.