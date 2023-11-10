Жена эстонского автогонщика Оття Тянака о победе над раком груди: лечение было очень агрессивным

Число случаев диагностирования рака молочной железы растет, и, к сожалению, это заболевание можно считать эпидемией. В программе Ringvaade на канале ETV Яника Тянак поделилась историей своей болезни. Ровно год назад у Яники был последний день лечения. Она вспомнила тот момент, когда почувствовала, что что-то не так. Однажды вечером в январе прошлого года она читала книгу, когда почувствовала в груди острый комочек размером с горошину. Она сразу же сообщила об этом своему терапевту, который быстро отреагировал. «Я никогда в жизни не верила, что со мной может произойти нечто подобное», - говорит Яника, ведущая здоровый образ жизни.