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Жена эстонского автогонщика Оття Тянака о победе над раком груди: лечение было очень агрессивным

Трийн Роос
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Яника Тянак.
Яника Тянак. Фото: Ekraanitõmmis videost.

В программе Ringvaade, вышедшей на канале ETV в четверг вечером, жена Оття Тянака Яника рассказала о раке груди и о том, как ей удалось выпутаться из очень сложной ситуации. «Никто никогда не узнает этого чувства, пока сам не окажется там», - говорит Яника, вспоминая тяжелый период лечения, пишет Elu24.

Число случаев диагностирования рака молочной железы растет, и, к сожалению, это заболевание можно считать эпидемией. В программе Ringvaade на канале ETV Яника Тянак поделилась историей своей болезни. Ровно год назад у Яники был последний день лечения. Она вспомнила тот момент, когда почувствовала, что что-то не так. Однажды вечером в январе прошлого года она читала книгу, когда почувствовала в груди острый комочек размером с горошину. Она сразу же сообщила об этом своему терапевту, который быстро отреагировал. «Я никогда в жизни не верила, что со мной может произойти нечто подобное», - говорит Яника, ведущая здоровый образ жизни.

К Янике в программе присоединилась ее врач, онколог Элен Веттус, которая рассказала, что у Яники была одна из самых агрессивных форм рака молочной железы, которая поражает молодых женщин в возрасте от 30 лет. По словам Веттус, у Яники была ранняя стадия заболевания. Лечение было очень агрессивным - ей пришлось пройти целых 33 лучевые терапии. Врач говорит, что молодой организм силен и может справится с такой нагрузкой.

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