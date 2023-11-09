Популярный финский блогер, нахваливающая эстонские рестораны и достопримечательности, получила заслуженную награду

Хенна Миккиля нашла свой путь к сердцам финнов. В родной Финляндии ее блог настолько популярен, что часто именно те места, которые порекомендовала Миккиля, посещают северные соседи в Таллинне и Эстонии. Она не начинала блог с мыслью о том, что он может стать путеводителем для финнов, он появился спонтанно после курсов по маркетингу.