ФОТО ⟩ В день открытия нового и крупнейшего гипермаркета выстроились длинные очереди

8 ноября в центре Эльва открылся новый магазин Maksimarket. В течение всего дня тихая улица Кеск была заполнена автомобилями, ищущими место для парковки. «Открытие нового магазина прошло на ура», - говорит представитель общества потребителей Эльва.
8 ноября для многих жителей Эльва и соседних населенных пунктов наступил долгожданный день - открытие супермаркета Maksimarket. В день открытия главный вход в магазин был украшен бело-голубыми воздушными шарами.
В день открытия в магазине царил настоящий ажиотаж, и в течение всего дня было много любопытных посетителей. Некоторые просто прогуливались по магазину, но большинство хватали при входе тележки, которых к полудню осталось совсем немного.
Чтобы выстоять очередь, требовалось много времени и терпения. Однако даже маленькие дети держались молодцом.
В начале дня наблюдалась неразбериха на кассах самообслуживания, поскольку большинство из них не работало из-за технических проблем. Однако у обычных касс наблюдались беспрецедентно длинные очереди. «Подойдите сюда, здесь можно расплатиться наличными», - сказал один из сотрудников отдела обслуживания клиентов, и некоторые покупатели, стоявшие в конце длинной очереди, заметно обрадовались такой перспективе.
Кюллики Кулль, менеджер по маркетингу общества потребителей Эльва, признает, что в начале дня были проблемы с кассами самообслуживания. «В первой половине дня действительно были технические неполадки с некоторыми кассовыми аппаратами, но во второй половине дня проблемы были устранены, и теперь магазин работает в полную силу», - говорит Кюллики Кулль.
«В честь открытия Maksimarket в Эльва до конца ноября будет проводиться лотерея, призы которой будут разыграны обществом потребителей Эльва 1 декабря. Главный приз - кредит на ежемесячные покупки в размере 300 евро на полгода для одного из победителей, то есть общая сумма составит 1800 евро. Два счастливчика выиграют ежемесячный кредит на 300 евро на три месяца, то есть 900 евро каждый, и три счастливчика выиграют кредит на 300 евро на один месяц», - говорит представитель магазина.
Первые покупатели нового магазина также были не прочь полакомиться сладостями. Торты и другие сладости раскупались с большим ажиотажем, и их почти не осталось. «На открытие нового магазина пришло больше народу, чем ожидалось, и торт для гостей закончился еще до обеда. К счастью, в день открытия мы также дегустировали торты от Gustav и Eesti Pagar, кофе Löfbergs и новинки от Coop Kokkad. Дети были в восторге», - говорит Кулль.
По случаю дня открытия магазина мандарины и бананы можно было купить по 99 центов за килограмм. Домашнее жаркое Rakvere продавалось по цене 4,99 евро/кг. Предложения по случаю открытию магазина действуют до 19 ноября.
Maksimarket в Эльва - крупнейший продовольственный и бакалейный магазин в регионе и 16-й гипермаркет в сети Coop. По сравнению с прежним магазином Coop в центре Эльва торговая площадь увеличилась с 1450 до 1850 квадратных метров, а ассортимент товаров вырос примерно на 20%.