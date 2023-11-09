ФОТО ⟩ В день открытия нового и крупнейшего гипермаркета выстроились длинные очереди

8 ноября для многих жителей Эльва и соседних населенных пунктов наступил долгожданный день - открытие супермаркета Maksimarket. В день открытия главный вход в магазин был украшен бело-голубыми воздушными шарами.

Открытие Maksimarket в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

В день открытия в магазине царил настоящий ажиотаж, и в течение всего дня было много любопытных посетителей. Некоторые просто прогуливались по магазину, но большинство хватали при входе тележки, которых к полудню осталось совсем немного.

Открытие Maksimarket в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

Чтобы выстоять очередь, требовалось много времени и терпения. Однако даже маленькие дети держались молодцом.

Открытие Maksimarket в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

В начале дня наблюдалась неразбериха на кассах самообслуживания, поскольку большинство из них не работало из-за технических проблем. Однако у обычных касс наблюдались беспрецедентно длинные очереди. «Подойдите сюда, здесь можно расплатиться наличными», - сказал один из сотрудников отдела обслуживания клиентов, и некоторые покупатели, стоявшие в конце длинной очереди, заметно обрадовались такой перспективе.

Открытие Maksimarket в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24

Кюллики Кулль, менеджер по маркетингу общества потребителей Эльва, признает, что в начале дня были проблемы с кассами самообслуживания. «В первой половине дня действительно были технические неполадки с некоторыми кассовыми аппаратами, но во второй половине дня проблемы были устранены, и теперь магазин работает в полную силу», - говорит Кюллики Кулль.

Открытие Maksimarket в Эльва. Фото: Triin Roos, Elu24