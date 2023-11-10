Трехметровая акула-людоед напала на серферов в месте съемок фильма «Челюсти»

Рэй Траутс, одна из потенциальных жертв хищника, рассказал изданию Surfer Magazine, что первый заметил в воде движения. Это акула проплывала мимо его брата - Пита Эмонда, а затем повернулась на бок, будто пытаясь схватить его за ногу. Рэй начал кричать, а затем опустил в воду весло, чтобы создать для хищника препятствие. Но акула резко повернулась к нему и стала плавать вокруг его сапа. «Я кричал Питу, чтобы он уходил и выбирался на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная», - вспомнил мужчина.