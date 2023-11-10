Трехметровая акула-людоед напала на серферов в месте съемок фильма «Челюсти»

Жуткая история произошла на пляже в городе Истхэм в американском штате Массачусетс - там, где в 1974 году снимали культовый триллер «Челюсти». Двое сапсерфингистов пережили нападение трехметровой белой акулы, известной в народе как акула-людоед.
Рэй Траутс, одна из потенциальных жертв хищника, рассказал изданию Surfer Magazine, что первый заметил в воде движения. Это акула проплывала мимо его брата - Пита Эмонда, а затем повернулась на бок, будто пытаясь схватить его за ногу. Рэй начал кричать, а затем опустил в воду весло, чтобы создать для хищника препятствие. Но акула резко повернулась к нему и стала плавать вокруг его сапа. «Я кричал Питу, чтобы он уходил и выбирался на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная», - вспомнил мужчина.
Финал, слава богу, оказался счастливым. Рэю удалось выбраться на сушу живым и невредимым. Однако братья не могут поверить, что чуть не стали героями «Челюстей» в реальной жизни. «Я видел сотню белых акул во время серфинга, но этот случай занимает первое место среди всех встреч с ними», - подытожил Траутс.