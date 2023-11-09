Звезда боевиков поделился подробностями о тяжелом детстве: «Обычно это был физический ультиматум»

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне в документальном фильме на Netflix рассказал подробности о том, как его отец был жесток к нему в детстве.

Из фильма становится понятным, что с детства характер актера закаляла напряженная атмосфера в семье. В частности, знаменитость поделился несколькими ужасающими историями. Он признался, что вдохновением для некоторых работ в кино стал отец, который всегда поднимал на него руку.

Сталлоне, ссылаясь на фильм «Рэмбо», в котором сыграл главную роль, отметил, что на самом деле прообразом Рэмбо стал его отец.

«Меня воспитывал очень суровый отец. Никогда ничего не решалось устно. Обычно это был физический ультиматум. Мой отец был Рэмбо в реальности», - признался голливудский актер.

Звезда поделился еще одной шокирующей историей из детства. По его словам, посещая занятия верховой езды, отец часто позволял себе избить сына за несовершенное мастерство.

«Он выходит с трибуны, хватает меня за горло, швыряет на землю, забирает коня и уходит с поля. Тогда лежа на земле я сказал: "Больше никогда в жизни не хочу видеть лошадей"», - поделился Сталлоне.